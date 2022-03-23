iPhone 15 Pro'da Face ID Teknolojisi Ekranın Altına Gizlenecek

Kore web sitesi The Elec tarafından alıntılanan kaynaklara göre Samsung Display, Apple'ın gelecek yılki geçici olarak adlandırılan "iPhone 15 Pro" modellerinde Face ID'yi ekranın altına gizlemek için kullanmayı planladığı yeni panel altı kamera teknolojisini geliştiriyor.

Söylentiler, bu yılki "iPhone 14 Pro" modellerinin sırasıyla ön kamera ve Face ID bileşenleri için "delikli" bir kesime sahip olacağını öne sürerken, bugünkü bu rapor Apple'ın iPhone 15 Pro modellerini planladığını da iddia ediyor. Ön kameradaki delikli yapının amacı Face ID'nin ekranın altında gizli bir şekilde yer almasını sağlamak olacak.

Rapora göre Samsung'un teknolojisi, Galaxy Z Fold3 akıllı telefonundaki gizli ekran altı kamerasına benzer şekilde Face ID sensörlerinin çıplak gözle görünmemesini sağlayacak. Fold3'te ekran altı kamera üzerindeki piksel yoğunluğu, ışığın kameraya ulaşmasını sağlamak için ekranın geri kalanına kıyasla daha düşük ancak bu, kameranın nispeten daha düşük kaliteli fotoğraflar üretmesine neden oluyor.

Ekran Altı Face ID'nin Dezavantajı Olacak mı?

Face ID'nin ekran altı sürümünün bir çentikte mevcut olduğu kadar etkili veya güvenli olup olmayacağı veya başka noktalarda ödün verip vermeyeceği henüz belli değil. Samsung'un teknolojiyi geliştirmek için Kanadalı OTI Lumionics ile işbirliği yaptığı söyleniyor. The Elec, raporun Korece versiyonunda geliştirmenin programa uygun şekilde tamamlanması hâlinde, Samsung'un bu teknolojiyi ilk olarak gelecek yıl "Galaxy Z Fold5" cihazına uygulamayı planladığını, ardından iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e de sağlayacağını bildiriyor.

Bu, iPhone için ekran altı Face ID'nin ilk söylentisi değil. Nisan 2021 araştırma notunda analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2023'te piyasaya sürülen en az bir yeni iPhone modeli için ekran altı Face ID'yi benimsemesini beklediğini söylemişti ancak başka bir ayrıntı vermemişti.

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