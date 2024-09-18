iPhone 16'lar Birbirlerini Tamir Edebiliyor!

iPhone'larda yazılımsal bir sorun yaşandığında veya iOS tamamen sıfırdan yüklenilmek istenildiğinde yıllardır tek bir yöntem bulunuyor: iPhone'u USB kablo ile bilgisayara bağlamak ve iTunes üzerinden geri yükleme işlemini gerçekleştirmek. Kurtarma moduna giren iPhone 16'lar için bilgisayar şart değil!

iPhone 16 Serisi Kablosuz Olarak Geri Yüklenebiliyor

9to5Mac'in paylaştığı habere göre iPhone 16 modelleri RecoveryOS sayesinde yazılımlarını kablosuz olarak geri yükleyebilecek. Yani iPhone 16'nızda yazılımsal bir sorun olduğunda onu sıfırlamak / yazılımını tekrar yüklemek için bilgisayar şart değil.

iOS 18 ile çalışan başka bir iPhone veya iPadOS 18 ile çalışan bir iPad'e sahip olmanız yeterli. iPhone'unuzu kablosuz bir şekilde geri yükleyebileceksiniz. Geri yükleme işlemini gerçekleştiren iPhone veya iPad en yeni iOS sürümünü internetten indirecek ve sorunlu iPhone 16'ya kablosuz bir şekilde aktaracak.

RecoveryOS bir süredir Apple Watch ve Apple TV'lerde bulunuyordu. Bunun iPhone'lara gelmesi sevindirdi. Apple'ın bilgisayarları da içerisindeki işletim sistemini tamamen silseniz ve internet üzerinden kendini geri yükleyebilen bir kurtarma yazılımına sahip. Apple'ın bu teknolojiyi eski iPhone ve iPad'lere getirip getirmeyeceği şu anda bilinmezliğini koruyor.