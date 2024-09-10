  • Tamindir
  • haber
  • Mobil
  • iPhone 16 Serisinin En Pahalı ve En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Açık Ara Farkla Zirvede!

iPhone 16 Serisinin En Pahalı ve En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Açık Ara Farkla Zirvede!

Yeni iPhone 16 serisinin dolar fiyatına göre en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler belli oldu.

Barış Toku
Barış Toku -

Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği Glowtime isimli etkinlik ile birlikte merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Anavatanı ABD'de 799 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan yeni akıllı telefon modelleri, 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Öte yandan, iPhone 16 serisinin en pahalı ve en ucuz olduğu diğer ülkeler de belli oldu. Yayınlanan liste, ülkemizdeki yüksek kur farkını ve cihazların fiyatına ek olarak dahil edilen vergilerin büyüklüğünü ortaya koydu. 

iPhone 16 Serisinin En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu!

Sektörel kaynaklar, iPhone 16 serinin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeleri, yeni tanıtılan cihazların 128 ve 256 GB'lık versiyonlarının dolar bazlı fiyatlarına göre listeledi. Listenin ilk sırasında yüksek kur farklı ve vergiler nedeniyle Türkiye yer alırken telefonların en ucuz olduğu ülke, Apple'ın anavatanı ABD oldu.

iPhone 16 Serisinin En Pahalı Olduğu Ülkeler

iPhone 16 

Ülke Fiyat
Türkiye 1.909,58 dolar
Brezilya 1.392,75 dolar
Macaristan 1.112,80 dolar

iPhone 16 Plus

Ülke Fiyat
Türkiye 2.173,99 dolar
Brezilya 1.696,34 dolar
Finlandiya 1.268,76 dolar

iPhone 16 Pro

Ülke Fiyat
Türkiye 2.438,39 dolar
Brezilya 1.874,92 dolar
Hindistan 1.428,25

iPhone 16 Pro Max

Ülke Fiyat
Türkiye 2.937,83 dolar
Brezilya 2.232,08 dolar
Hindistan 1.726,06 dolar

iPhone 16 Serisinin En Ucuz Olduğu Ülkeler

iPhone 16

Ülke Fiyat
ABD 799 dolar
Kanada 832,38 dolar
Çin 843,37 dolar

iPhone 16 Plus

Ülke Fiyat
ABD 899 dolar
Kanada 942,97 dolar
Japonya 979,41 dolar

iPhone 16 Pro

Ülke Fiyat
ABD 999 dolar
Kanada 1.068,31 dolar
Hong Kong 1.102,82 dolar

iPhone 16 Pro Max

Ülke Fiyat
ABD 1.199 dolar
Kanada 1.289 dolar
Hong Kong 1.308,02 dolar

iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar? En Ucuz iPhone Nerede?
MOBİL

iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar? En Ucuz iPhone Nerede?

iOS işletim sistemine sahip olan ve yaygın olarak kullanılan iPhone modelleri yurt dışında ne kadar fiyat etiketiyle satılıyor? İşte iPhone yurt dışı fiyatları!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER