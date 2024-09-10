iPhone 16 Serisinin En Pahalı ve En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Açık Ara Farkla Zirvede!
Yeni iPhone 16 serisinin dolar fiyatına göre en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeler belli oldu.
Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği Glowtime isimli etkinlik ile birlikte merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Anavatanı ABD'de 799 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan yeni akıllı telefon modelleri, 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Öte yandan, iPhone 16 serisinin en pahalı ve en ucuz olduğu diğer ülkeler de belli oldu. Yayınlanan liste, ülkemizdeki yüksek kur farkını ve cihazların fiyatına ek olarak dahil edilen vergilerin büyüklüğünü ortaya koydu.
iPhone 16 Serisinin En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu!
Sektörel kaynaklar, iPhone 16 serinin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeleri, yeni tanıtılan cihazların 128 ve 256 GB'lık versiyonlarının dolar bazlı fiyatlarına göre listeledi. Listenin ilk sırasında yüksek kur farklı ve vergiler nedeniyle Türkiye yer alırken telefonların en ucuz olduğu ülke, Apple'ın anavatanı ABD oldu.
iPhone 16 Serisinin En Pahalı Olduğu Ülkeler
iPhone 16
|Ülke
|Fiyat
|Türkiye
|1.909,58 dolar
|Brezilya
|1.392,75 dolar
|Macaristan
|1.112,80 dolar
iPhone 16 Plus
|Ülke
|Fiyat
|Türkiye
|2.173,99 dolar
|Brezilya
|1.696,34 dolar
|Finlandiya
|1.268,76 dolar
iPhone 16 Pro
|Ülke
|Fiyat
|Türkiye
|2.438,39 dolar
|Brezilya
|1.874,92 dolar
|Hindistan
|1.428,25
iPhone 16 Pro Max
|Ülke
|Fiyat
|Türkiye
|2.937,83 dolar
|Brezilya
|2.232,08 dolar
|Hindistan
|1.726,06 dolar
iPhone 16 Serisinin En Ucuz Olduğu Ülkeler
iPhone 16
|Ülke
|Fiyat
|ABD
|799 dolar
|Kanada
|832,38 dolar
|Çin
|843,37 dolar
iPhone 16 Plus
|Ülke
|Fiyat
|ABD
|899 dolar
|Kanada
|942,97 dolar
|Japonya
|979,41 dolar
iPhone 16 Pro
|Ülke
|Fiyat
|ABD
|999 dolar
|Kanada
|1.068,31 dolar
|Hong Kong
|1.102,82 dolar
iPhone 16 Pro Max
|Ülke
|Fiyat
|ABD
|1.199 dolar
|Kanada
|1.289 dolar
|Hong Kong
|1.308,02 dolar
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