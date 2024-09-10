iPhone 16 Serisinin En Pahalı ve En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Açık Ara Farkla Zirvede!

Apple, geçtiğimiz gün düzenlediği Glowtime isimli etkinlik ile birlikte merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Anavatanı ABD'de 799 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan yeni akıllı telefon modelleri, 64.999 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Öte yandan, iPhone 16 serisinin en pahalı ve en ucuz olduğu diğer ülkeler de belli oldu. Yayınlanan liste, ülkemizdeki yüksek kur farkını ve cihazların fiyatına ek olarak dahil edilen vergilerin büyüklüğünü ortaya koydu.

iPhone 16 Serisinin En Pahalı Olduğu Ülke Türkiye Oldu!

Sektörel kaynaklar, iPhone 16 serinin en pahalı ve en ucuz olduğu ülkeleri, yeni tanıtılan cihazların 128 ve 256 GB'lık versiyonlarının dolar bazlı fiyatlarına göre listeledi. Listenin ilk sırasında yüksek kur farklı ve vergiler nedeniyle Türkiye yer alırken telefonların en ucuz olduğu ülke, Apple'ın anavatanı ABD oldu.

iPhone 16 Serisinin En Pahalı Olduğu Ülkeler

iPhone 16

Ülke Fiyat Türkiye 1.909,58 dolar Brezilya 1.392,75 dolar Macaristan 1.112,80 dolar

iPhone 16 Plus

Ülke Fiyat Türkiye 2.173,99 dolar Brezilya 1.696,34 dolar Finlandiya 1.268,76 dolar

iPhone 16 Pro

Ülke Fiyat Türkiye 2.438,39 dolar Brezilya 1.874,92 dolar Hindistan 1.428,25

iPhone 16 Pro Max

Ülke Fiyat Türkiye 2.937,83 dolar Brezilya 2.232,08 dolar Hindistan 1.726,06 dolar

iPhone 16 Serisinin En Ucuz Olduğu Ülkeler

iPhone 16

Ülke Fiyat ABD 799 dolar Kanada 832,38 dolar Çin 843,37 dolar

iPhone 16 Plus

Ülke Fiyat ABD 899 dolar Kanada 942,97 dolar Japonya 979,41 dolar

iPhone 16 Pro

Ülke Fiyat ABD 999 dolar Kanada 1.068,31 dolar Hong Kong 1.102,82 dolar

iPhone 16 Pro Max

Ülke Fiyat ABD 1.199 dolar Kanada 1.289 dolar Hong Kong 1.308,02 dolar

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