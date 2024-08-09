iPhone 16 için Mevsimlik İşçi Alındı! İşte Rakamlar

iPhone 16 serisinin resmi olarak tanıtılmasına yaklaşık 1 ay kalırken üretim çoktan başladı. Son yıllarda yeni iPhone'lara ulaşmak oldukça zor hale geldi. Hem iPhone 14 hem de iPhone 15 serilerinde özellikle Pro modellerin stoklarının normala dönmesi yıl başını buldu.

iPhone 16 Üretimi Başladı: 50 Bin İşçi Alındı!

Bu yılda iOS 18 ve Apple Intelligence sayesinde iPhone 16'nın yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Apple geçtiğimiz ay tedarikçilere üretimi yüzde 10 artırmalarını söylemişti ve bu sonlarına doğru yaklaştığımız 2024 yılı için 90 milyon adetlik telefon üretimine tekabül ediyor. Tabii büyük donanımsal iyileştirmeler yapılırsa satışlar daha da yükselir.

iPhone siparişlerin lansman sonrasında teslim edilebilmesi için üretimin şimdiden başlaması gerekiyor. Foxconn, Apple'ın en büyük iPhone montajcısı ve Çin'in Zhengzhou kentindeki tek bir üretim tesisi küresel üretimin yaklaşık yüzde 80'inden sorumlu. Hatta bu şehir halk arasında "iPhone Şehri" olarak biliniyor.

Business Korea'nın Çin medyasına atıfta bulunarak paylaştığı habere göre, montaj ortağı Foxconn bu fabrikada çalışması için yaklaşık 50.000 yeni işçi aldı. Ağustos ayı iPhone üretimi konusunda Foxconn'un en yoğun sezonu ve bunun için mevsimsel işçiler alınıyor. Bu işçiler yoğunluk bitince geri çıkarılıyor.

iPhone 16 üretimindeki yoğunluğun Aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Foxconn, Temmuz ayı sonlarında saatlik ücreti 25 yuan (3,49 dolar) seviyelerine çıkan işe alım ilanları yayınladı. Ayrıca işe alım bonusları 836 dolardan, Ağustos ayında 1046 dolara çıkarıldı.