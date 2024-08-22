iPhone 16 Kamera Özellikleri Sızdırıldı: İşte Detaylar!

10 Eylül günü tanıtılacak olan iPhone 16 serisi hakkında bugüne kadar yüzlerce farklı şey konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan son tasarımsal detayların ardından bu kez iPhone 16 kamera özelliklerinin tamamı sızdırıldı. İşte Apple Insider tarafından yayınlanan bilgilere göre iPhone 16 modellerinin kamera özellikleri!

iPhone 16 Kamerası Neler Sunacak?

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus iki arka kamera ile karşımıza çıkacak. Kameraların çapraz değil yatay yerleştirildiği belirtiliyor. Geniş açılı ana kamera 1x ve 2x açılar sunarken, ultra geniş kamera 0,5x açı sunmaya devam edecek.

Ana kamera iPhone 15 serisindeki gibi 48 Megapiksel olacak. f/1.6 diyafram açıklığına sahip olan bu kameraya eşlik eden ultra geniş kamera için diyafram açıklığının f/2.4'ten f/2.2'ye çıkması bekleniyor. Böylece kullanıcıların düşük ışıkta daha iyi çekimler yapması sağlanırken, her ikisinde de makro fotoğraf çekim özelliği bulunacak.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max alışık olduğumuz şekilde geniş, ultra geniş ve telefoto kamera ile karşımıza çıkacak. 48 Megapiksel f/1.78 diyaframa sahip ana kameraya, 12 Megapiksel telefoto kamera eşlik ederken 5x yakınlaştırma her iki modelde de olacak.

Ultra geniş açılı kamera 48 Megapiksel çözünürlüğünde olacak ve f/2.2 diyafram ile düşük ışık performansı iyileştirilecek. Video tarafında da iyileştirmeler yapan Apple'ın artık 3K çözünürlükte 120 FPS video kayıt imkanı sunacağı belirtiliyor.

JPEG-XL desteği gibi bir takım güncellemeler söz konusu olsa da, 4K çözünürlükte 60 FPS seviyesi korunuyor. Ayrıca iPhone 16 Pro modellerine eklenen yakalama düğmesi ile kamera kontrolü çok daha kolay olacak.