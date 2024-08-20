iPhone 16 Pro ve iPhone SE 4 Reklam Görselleri Sızdırıldı!

Apple'ın yeni iPhone modellerinin detayları tanıtım tarihine kadar gizli tutuluyor olsa da, sızıntılar birçok soruya cevap veriyor. Weibo'da yapılan bir paylaşım hem iPhone 16 serisi hem de iPhone SE 4'de kullanılacağı iddia edilen reklam materyallerini gün yüzüne çıkardı.

iPhone 16 Pro'da Kamera Düğmesi, iPhone SE 4'te Apple A18 İşlemci!

Apple etkinlik tarihini açıklamadı ancak sızıntılar 10 Eylül tarihini işaret ediyor. iPhone 16 Pro için paylaşılan materyal, tasarımın büyük oranda iPhone 15 Pro ile aynı olduğunu ancak sağ alt tarafa kamera düğmesi eklendiğini gösteriyor. Bu şaşırtıcı olmadı zira Apple'ın eylem düğmesi sonrasında iPhone'lara deklanşör butonu da ekleyeceği uzun süredir konuşuluyordu.

Apple A18 Pro işlemciden güç alan yeni telefonun ultra geniş kamerasının, ultra ince prizma yansıma teknolojisine sahip 48 megapiksel çözünürlüğünde bir sensör olduğu belirtiliyor. iPhone 16 Pro renk seçeneklerinin Siyah, Beyaz, Mavi ve Sarı olduğu söyleniyor.

Bronz seçeneğinden bahsedilmiyor, bu seçeneğinin Pro Max modeli için ayrılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bugüne kadar elimize geçen raporlar ve sızdırılan materyaller birbirini doğruluyor.

2025 yılının başlarında tanıtılmasını beklediğimiz iPhone SE 4 için yapılan sızıntı da yine son dönemde ortaya çıkan raporları doğrular nitelikte. Telefonun iPhone 14 tasarımını benimsediğini, 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana ve Face ID desteğine sahip olduğunu görüyoruz.

iPhone 16 serisine güç verecek olan Apple A18 Bionic işlemcinin bu telefonda da kullanılacağı belirtiliyor. Bu kapsamda iPhone SE 4 uygun fiyata amiral gemisi seviyesinde performans sunan bir telefon olacak. Sızdırılan bu görseller raporları doğruluyor olsa da gerçek olup olmadıklarından emin olamayacağımızı hatırlatmak isteriz.