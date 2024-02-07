Söylentilere Göre iPhone 16 Kamera Tasarımı Değişiyor: Nasıl Görünecek?
Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre Apple, giriş seviyesi iPhone 16’nın kamera dizilimini değiştirebilir. İşte detaylar!
Apple'ın giriş seviyesi iPhone 16'nın tasarımını değiştireceği ve arkadaki kameraların çapraz bir dizilimden farklı olacağı belirtiliyor. En son 2020 yılında iPhone 12 ile gördüğümüz dikey bir dizileme geçileceği söyleniyor.
Yeni bir dizi render ve tasarım şeması, yan tarafta LED flaş ile arkada iki sensör barındıran hap şeklindeki bir kamera adasını detaylandıran çevrimiçi olarak ortaya çıktı.
Vision Pro’da Oynatılabilecek Uzamsal Video Kaydı İçin Dikey Form Tercih Edilecek
X’te (eski adıyla Twitter) MajinBuOffical tarafından paylaşılan görüntülere göre yeni iPhone 16 ile dikey kamera dizilimine geri dönülecek.
Apple Hub'dan alınan ayrı bir görsel, iPhone 15 Pro ile aynı temel tasarımı sunması beklenen iPhone 16 Pro ile karşılaştırmanın yanı sıra birkaç renk seçeneğine daha göz atmamızı sağlıyor. Söylentilere göre, iPhone 16'daki yeniden tasarlanmış kamera konumunun arkasındaki tüm neden, cihazın daha sonra Apple Vision Pro'da oynatılabilecek uzamsal video kaydedebilmesinden kaynaklanıyor.
Şimdiye kadarki sızıntılara göre, iPhone 16 ve 16 Plus aynı 60Hz yenileme hızına sahip ekranları koruyacak. iPhone 16 ve 16 Plus'ın 8GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra Action Button ve Apple А18 yonga setine sahip olacağı da söyleniyor.
Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
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Sizce iPhone 16 için en doğru kamera dizilimi hangisi olmalı? Çapraz ve dikey formda dizilim arasında hangisi daha güzel gözüküyor? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.
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