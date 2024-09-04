iPhone 16'ya Kılıf Taktığınızda Düğme Kaybolacak!

9 Eylül günü tanıtılacak olan iPhone 16 serisinin Pro modellerinde yeni yakalama düğmesini görmeyi bekliyoruz. Bu düğmenin telefon yatay bir şekilde tutulurken deklanşör görevi görerek fotoğraf çekmeyi kolaylaştırması bekleniyor.

iPhone 15 Pro'lara yerleştirilen eylem düğmesine benzer bir işlev atayabiliyoruz. Bu nedenle Apple'ın ayrı bir kamera butonu kararı almasının sebebini net olarak bilen kimse yok. Apple düğmeyi ‌iPhone‌'un sağ tarafına, ABD'de satılan iPhone'larda mmWave anteninin bulunduğu alana koymayı planlıyor.

Apple'ın iPhone 16 Kılıflarında Yakalama Düğmesi Kesiği Yok!

Son sızıntılar yakalama düğmesinin geleceğini bir kez daha doğruluyor fakat artık farklı bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Normal düğmelerin aksine kapasitif yapıda olmasını beklediğimiz bu düğme, çoklu hareket desteğine sahip olacak ve basınca yanıt verebilecek yani dokunduğunuzu hissedeceksiniz.

Sızıntıları ile tanınan Çinli DuanRui'nin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Apple'ın silikon kılıflarında yakalama düğmesi için herhangi bir bölüm görünmüyor. Bunu gördüğümüzde yakalama düğmesinin iptali aklımıza geliyor olsa da, entegre bir tasarım geliştirildiği ve bu kılıfların düğmenin işlevini etkilemediği belirtiliyor.

Yani kılıfta düğmeye denk gelen bölüme dokunarak fotoğraf çekebileceksiniz. İlk etapta tüm modellerde bu düğmenin yer alacağı iddia ediliyordu ancak Bloomberg'den Mark Gurman geçen hafta bunun yalnızca Pro modellerde olabileceğini dile getirdi. 9 Eylül günü tüm bu soru işaretleri ortadan kalkacak.