iPhone 16 Pro Max, Dünyanın En İnce Çerçeveli Akıllı Telefonu Olarak Tarihe Geçecek!

Apple'ın çok yakında tanıtacağı iPhone 16 serisinin en üst düzey modeli iPhone 16 Pro Max hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre yeni amiral gemisi model, dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonu olacak. Detaylar haberde.

9 Eylül tarihinde tanıtılması beklenen yeni iPhone 16 serisinin amiral gemisi modeli iPhone 16 Pro Max'in ekran boyutu ve çerçevesi hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Sektörel kaynakların iddialarına göre yeni telefon, devasa bir ekran boyutu ile gelirken, tarihe geçecek bir çerçeve kalınlığına sahip olacak.

Aktarılanlara göre Apple, iPhone 16 serisi ile birlikte Pro modellerin ekran boyutu artacak. Öyle ki, iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik ekranlarla karşılaşacağız. Ancak tahminlerin aksine ekran boyutlarındaki bu artış telefonların boyutlarına yansımayacak. Telefonlar bunun yerine oldukça ince çerçevelere ev sahipliği yapacak.

The iPhone 16 Pro Max is expected to feature the thinnest bezels on a smartphone 🔥 pic.twitter.com/rK9LEugcb1