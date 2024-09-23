Apple, iPhone 16 Pro'nun Dokunmatik Ekranında Yaşanan Büyük Bir Sorunla Karşı Karşıya: Şikayetlerin Ardı Arkası Kesilmiyor!

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni iPhone 16 serisi ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Serinin iPhone 16 Pro modelini satın alan kullanıcıların iddialarına göre, cihazın dokunmatik ekranı tepki verme konusunda sık sık sorun yaşıyor. Detaylar haberde.

iPhone 16 Pro Dokunmatik Ekranı, Kaydırma ve Bazı Dokunmaları Algıyamıyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone 16 Pro, son günlerde kullanıcılar tarafından epey eleştiriliyor. Aktarılanlara göre telefon, dokunmatik ekranında yaşanan sorun nedeniyle pek çok kullanıcıyı çileden çıkarmış durumda. Şikayetlerini sosyal medyada paylaşan kullanıcılar, cihazın dokunmatiğinin zaman zaman çalışmadığını dile getiriyor.

Reddit başta olmak üzere çeşitli platformlarda gündem olan geri bildirimlere göre iPhone 16 Pro, bazı dokunmalara veya kaydırma hareketlerine tepki vermiyor. Yeni telefonu satın almak isteyen tüketiciler ve iPhone 16 kullanıcılarını epey endişendiren sorunun özellikle sanal klavyede kaydırma, sürükleme, düğmeye basma ve yazma gibi çeşitli işlevleri etkilediği aktarılıyor.

Neyse ki konu hakkında araştırma yapan uzmanlar, yaptıkları testler sonucunda dokunmatik ekran sorununun donanımsal olmadığını, yazılımsal bir hatadan kaynaklandığını ifade ediyor. Özellikle iOS işletim sisteminin yanlışlıkla yapılan dokunmaları engellemeyi amaçlayan algoritması fazla hassas bir şekilde çalıştığı için böyle bir sorunun yaşanabileceği söyleniyor. Apple ise henüz konu ile ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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