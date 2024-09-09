Etkinliğe Saatler Kala: iPhone 16 Pro'nun Fiyatı Ortaya Çıktı!

Bugün saat 20:00'da düzenlenecek 'It's Glowtime' etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunulacak iPhone 16 serisi için artık nefesler tutuldu. Bugüne dek seriyle ilgili çok sayıda sızıntı ortaya çıktı, bu nedenle akıllı telefonların neler sunacağına dair çok fazla soru işareti yok. Ancak, fiyat konusunda hep bir bilinmezlik vardı ve Apple'ın yeni seride zam yapabileceği söyleniyordu.

Apple analisti Mark Gurman, tanıtımına artık saatler kalan iPhone 16 ailesinin Pro modelinin fiyat bilgilerini paylaştı. Bunlar her ne kadar iddia niteliğinde olsa da akıllı telefonun ne kadardan satılacağına dair önemli bilgiler veriyor. İşte iPhone 16 Pro fiyatı!

iPhone 16 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan raporlar iPhone 16 serisinin Apple Intelligence yapay zeka araçları nedeniyle daha pahalıya satılacağını ortaya koydu. Ancak Gurman'ın raporu bu iddialarla tamamen çelişiyor. Zira rapor gerçeği yansıtıyorsa, iPhone 16 Pro'nun başlangıç fiyatı (128 GB) 999 dolar olacak.

iPhone 16 Pro'nun fiyatının değişmeyecek olması serinin diğer modellerinin de aynı yolu izleyeceği şeklinde yorumlanmamalı. Hatırlanacağı üzere, Apple geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 15 Pro Max'i 128 GB depolama seçeneğini kaldırarak 1.199 dolardan satışa çıkardı. Bu sene de benzer durumlar yaşanabilir.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene piyasaya sürülen iPhone 15 serisinin özellikleri şöyle;

iPhone 15 ($799 – $1099)

iPhone 15 Plus ($899 – $1199)

iPhone 15 Pro ($999 – $1499)

iPhone 15 Pro Max ($1199 – $1599)

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