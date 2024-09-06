iPhone 16 Pro Kamerası Önemli Bir Sorunu Çözecek!

iPhone 16 Pro'nun tanıtılmasına sadece birkaç gün kaldı ve özelliklerinin neredeyse tamamını biliyoruz. Daha önce paylaştığımız haberde iPhone 16 Pro modellerinde ultra geniş açılı kameranın 48 Megapiksel seviyesine yükseltileceğini sizlere duyurmuştuk.

iPhone 16 Pro'da Heyacan Verici Kamera Yükseltmesi

iPhone kullanıcıları 0.5x açıya yani ultra geniş moda geçiş yaptıklarında önemli bir fark hissediyor. Ana kameraya kıyasla ultra geniş kameranın görüntü kalitesi oldukça farklı. Özellikle düşük ışık altında ultra geniş açı ile çekilen fotoğraflar oldukça kötü çıkabiliyor.

Kamera uygulamasındaki çiçek simgesini biliyor musunuz? iPhone'unuz ile bir nesneye çok fazla yaklaştığınızda bu simgeyi görüyorsunuz yani telefonunuz makro moduna geçiş yapıyor. iPhone'unuz makro çekimleri de ultra geniş açılı kamera ile yapıyor.

İşte tam da bu noktada 12'den 48 Megapiksel seviyesine geçiş yapılması hem ultra geniş hem de makro çekimleri iyileştirecek. Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda geniş açıda çekilmiş fotoğraf ve videoları daha sık göreceğiz.

iPhone'un ultra geniş ve makro çekimlerdeki görüntü kalitesi sizi de rahatsız ediyor mu? Yorumlarda tartışalım.