İlk iPhone 16 Pro Kutu Açılış Videosu Yayınlandı!

Apple, iPhone 16 ailesini geçen hafta (9 Eylül) tanıttı ve 13 Eylül'de ön siparişe sundu. Ön sipariş veren kullanıcılara ilk cihazlar 20 Eylül günü teslim edilecek. Majin Bu adlı Twitter kullanıcısı iPhone 16 Pro'ya bir şekilde sahip oldu ve bu sayede dünyanın ilk iPhone 16 Pro kutu açılış videosunu yayınladı.

iPhone 16 Pro Kutu Açılışı (Video)

iPhone 16 Pro kutusu önceki modeller ile benzer bir yapıda olduğu için kutu açılış kısmında şaşırtıcı bir detay bulunmuyor. Belki de birçok kişinin fark etmeyeceği bir eksiklik var: Apple stickerları maalesef yeni iPhone'ların kutusunda bulunmuyor.

iPhone 16 Pro Unboxing pic.twitter.com/oiUtk5F928 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 16, 2024

Kutu açılışı ile sınırlı kalmayan kullanıcı iPhone 16 ile hayatımıza giren kamera kontrol düğmesinin nasıl çalıştığını da gözler önüne serdi. Bu düğmeye tek başına "düğme" demek haksızlık olacak diye düşünüyoruz, zira oldukça tepkisel bir şekilde çalışıyor.

iPhone 16 Pro daha doğrusu tüm iPhone 16 serisi iOS 18 ile kutudan çıkıyor. Ekim ayında yayınlanacak olan iOS 18.1 güncellemesi ile Apple Intelligence kullanılabilir hale gelecek. Tabii iOS 18'in tanıtıldığı etkinlikte duyurusu gerçekleştirilen tüm özelliklerin kullanıcılara sunulması 2025'in ortasını bulacak.

Apple Intelligence'ın ülkemize ne zaman geleceği ise şu anda bilinmezliğini koruyor.