Apple, iPhone 16 Konusunda İlk Geri Adımı Attı!

iPhone üretimi için odağını Çin'den Hindistan'a kaydırmak isteyen Apple'ın bu yıl Hindistan'da ilk kez Pro modelleri üreteceğini sizlere duyurmuştuk. Geride bıraktığımız mali yılda Hindistan'da 14 milyar dolar değerinde iPhone üreten Apple bu kararından dönmedi ancak odağını tekrar Çin'e kaydıracağı iddia ediliyor.

iPhone 16 Üretiminde Odak Noktası Tekrar Çin Oldu

Foxconn'un iPhone 16 üretimi için 50 bin mevsimsel işçiyi fabrikalarına aldığını duyurmuştuk. Foxconn'un yıllardır birlikte çalıştığı teknoloji devine tekrardan kendini kanıtlama çabası içerisine girmesi ve Zhengzhou'ya (Çin'de bir şehir) yapacağı 140 milyon dolarlık yatırım gibi hamleler Apple'ın dikkatini çekmiş olmalı.

Tabii burada önemli bir detay var. Apple zaten üretimi Çin'de gerçekleştiriyordu ve Hindistan'da da üretim yapılıyordu. Şu anda değişen bir şey olmadı, sadece Apple'ın Hindistan fikirlerini ikinci plana attığı iddia ediliyor.

Bir diğer detay ise Hindistan'da iPhone üretmek için Çin'den parça ithal edilmesi gerekmesi. Yüksek nakliye maliyetlerinin iPhone'ların genel üretim maliyetlerini artırdığı ve bu nedenle Hindistan'da üretilen iPhone'ların verimlilik oranının düştüğü dile getiriliyor.

Hindistan'da yaşanan elektrik kesintilerinin fabrikaların üretim kapasitesini ve verimliliğini engelleyen bir diğer etken olduğu belirtiliyor. Apple yedi yıldır Hindistan'da iPhone üretiyor ve bu yılın başlarında yayınlanan bir rapora göre Hindistan, toplam iPhone üretiminin yüzde 14'ünü oluşturuyor.

Bu rakamın önümüzdeki yıl yüzde 25'e çıkması bekleniyor. Önümüzdeki yıl iPhone 17 üretiminin Hindistan'da başlayacağı iddia ediliyor olsa da gördüğünüz üzere anlık gelişmeler yaşanabiliyor.