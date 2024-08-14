iPhone 16 Pro, Gizemli Yeni Bir Buton İle Birlikte Geliyor: Peki Yeni Tuş Ne İşe Yarayacak?

Apple tarafından gelecek eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 serisi hakkında ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Buna göre, serinin Pro ve Pro Max modelleri halihazırda var olan tuşlara ek olarak yeni bir butona daha ev sahipliği yapacak. Detaylar haberde.

iPhone 16 Pro ve Pro Max, Deklanşör Tuşunu Yeniden Akıllı Telefonlara Getiriyor!

Sektörel kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialara göre, Apple'ın yeni amiral gemileri iPhone 15 Pro ve Pro Max'e benzer bir şekilde yeni bir tuş donanımı ile birlikte sergilenecek. Yeni cihazlar, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan eylem düğmesine ek olarak bir dönem telefonlarda sıkça rastladığımız deklansör tuşuna da ev sahipliği yapacak.

Öte yandan serinin yalnızca iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerine eklenecek yeni tuşun eski deklanşörlere kıyasla daha işlevli olacağı söyleniyor. Kullanıcıların özellikle telefonları yatay konumda tuttuğu anlarda rahat fotoğraf çekmeleri için tasarlanan yeni buton ayrıca, hafif dokunuşla otomatik odaklama gibi bazı önemli özelliklere sahip olacak.

Telefonların sağ alt tarafında yer alacağı belirtilen yeni deklanşör tuşu, sert basıldığında fotoğraf çekmeye, düğmenin üzerinde sola ve sağa kaydırıldığında kamerayı yakınlaştırmaya ve uzaklaştırmaya imkan tanıyacak. Bunlarla birlikte tuşa hafifçe basıldığında fotoğraf veya video çekerken otomatik odaklama sağlanabilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 Pro modellerinde yer alacak yeni deklanşör tuşu kullanıcılar için yararlı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...