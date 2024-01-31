iPhone 16 Pro ve Pro Max'in İşlemcisi Performans Testinde: Şaşırtan Sonuç!

Uzun bir süredir merak içerisinde yeni iPhone modelleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde kullanılması beklenen A18 Pro'nun performans testi sonuçları ortaya çıktı.

iPhone 16 Pro ve Pro Max'in İşlemcisi A18 Pro'nun Performansı Ne Durumda?

Nguyen Phi Hung isimli X kullanıcısı Apple A18 Pro işlemcisinin Geekbench 6 testinde elde ettiği puanları paylaştı. İddiaya göre söz konusu işlemci tek çekirdek testinde 3.500 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8.200 puan aldı.

Apple'ın M3 işlemcisi Geekbench 6'da tek çekirdek testinde 3.076 puan elde etmişti ve M3 Pro ve M3 Max de aynı seviyede puan almıştı. Bu, A18 Pro'nun tek çekirdekte tüm M3 ailesinden yaklaşık olarak yüzde 14 daha yüksek puan almayı başardığını gösteriyor.

Snapdragon 8 Gen 4 ise Geekbench 6'da tek çekirdek testinde 2.845 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10.628 puan almıştı. A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4'ü tek çekirdek testinde geçmeyi başarsa da çoklu çekirdekte geride kaldı.

A18 Pro işlemcisinin iki adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda altı çekirdekten oluştuğu iddia ediliyor. Snapdragon 8 Gen 4'ün ise "2 + 6" CPU kümesine sahip olduğu öne sürüldü.

Teknoloji devinin üzerinde çalıştığı A18 Pro'nun erken test aşamalarında olduğu da belirtiliyor.

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