iPhone 16 Modellerinden Kaçar Adet Üretileceği Belli Oldu: Yeni Telefonlar Satış Rekoru Kıracak!

Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 serisinin tanıtımına günler kala yeni telefonlar ile ilgili yeni sızıntılar teknoloji gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak, markanın iPhone 16 serisi modellerinden kaçar adet üretmeyi planladığı gün yüzüne çıktı. Detaylar haberde.

Apple, iPhone 16 Pro Max Modelinden Epey Umutlu!

Sektörel kaynaklar tarafından yayınlanan yeni bir yeni bir rapor, Apple'ın eylül ayında satışa sunulacak yeni iPhone 16 serisi için üretim sayılarını gözler önüne serdi. Böylece serideki her modelden kaç adet üretileceği belli oldu. Rapora incelediğimizde, Apple'ın yeni amiral gemisi telefonlarının arasında en çok iPhone 16 Pro Max'ten umutlu olduğunu söyleyebiliriz.

Paylaşılan rapora göre, yeni serinin ana modeli iPhone 16'dan 24.6 milyon, iPhone 16 Plus'tan 5,8 milyon, iPhone 16 Pro'dan 26,6 milyon ve iPhone 16 Pro Max'ten ise 33,2 milyon adet üretilecek. Veriler, ABD merkezli teknoloji devinin yeni iPhone 16 serisinden toplamda 90,1 milyon adet üreticeğini gösteriyor. Üretilen telefonların yüzde 37'si Apple'ın en umutlu olduğu iPhone 16 Pro Max modeline ait olurken, yüzde 6.5 kadarı en az satış sayısına ulaşması beklenen iPhone 16 Plus modelinden oluşacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...