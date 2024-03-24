Apple, iPhone 16 Serisinin RAM ve Depolamasında Artışa Gidecek: Peki Neden?

Geçmiş yıllarda şirketler telefonlarının ana satış noktaları yani en dikkat çekici özellikleri olarak kameralarına ya da hızlı işlemcilerine güvenirlerdi. Bu yıl ise yapay zekâ destekli özellikler ön plana çıktı ve Google ve Samsung, yapay zekâyı telefonlarına ilk getirenler olmanın avantajlarını şimdiden kullanmaya başladı.

Bu noktada geride kalmamak isteyen Apple'ın da iPhone 16'ya yapay zekâ özellikleri getireceği bildiriliyor. Bu da şirketin yeni telefonlarında RAM miktarını artırmasını gerektirecek gibi görünüyor.

Apple, herkesin bildiği üzere RAM ve depolama söz konusu olduğunda oldukça cimri olabiliyor. Elbette bu kullanıcılara büyük kayıplar yaşatmıyor çünkü iOS herkesin bildiği üzere Android'e kıyasla daha az kaynak tüketerek daha stabil çalışabiliyor.

Apple, Yapay Zeka Nedeniyle RAM ve Depolamayı Artıracak

Şimdi ise yeni bir rapor, Apple'ın yeni telefonlarının alışılagelmiş iPhone RAM miktarlarından daha yüksek bir RAM'e sahip olacağını bildiriyor. Raporun ilk geldiği kaynak olan @Tech_Reve, Koreli bir menkul kıymetler firmasının iPhone 16'nın telefonda yer vereceği yapay zekâ özelliklerini çalıştırabilmek için daha fazla RAM'e sahip olacağını öne süren bir raporunun bulgularını paylaştı.

Rapora göre Apple yeni iPhone'ları daha fazla NAND flash ile donatabilir, böylece temel depolama alanı 256 GB'a yükselebilir. Bunun nedeni, yapay zekâ modellerinin cihazın kaydırma hareketleri, kameralar ve sensörler gibi çeşitli bileşenleri tarafından üretilen verilere dayanması ve bu nedenle daha fazla veri beslemek için daha fazla depolama alanı gerekecek olmasıyla ilgili.

Tüm bu bilgilere istinaden gelecek olan iPhone 16 serisinin standart olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

Bu arada belirtmek gerekir, Galaxy S24 ve Pixel 8'in yapay zekâ özelliklerinin birçoğu bulut üzerinden gerçekleştiriliyor, dolayısıyla Apple her ne kadar tercih etmese de bir şekilde bu yolu izlerse iPhone 16'nın RAM ya da depolama alanı artışına ihtiyacı kalmayabilir.

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