iPhone 16 Serisi Türkiye'de Satışa Çıktı!

Apple, 9 Eylül'de düzenlediği bir etkinlikte iPhone 16 serisini tanıttı. Merakla beklenen telefonlar bir önceki sürümün üstüne önemli geliştirmeler ve iyileştirmeler sunarken, daha ince çerçeve, daha güçlü işlemci ve yeni tuşlar gibi yeniliklerle geldi. 15 Eylül'de başlayan ön sipariş döneminin ardından bugün, Türkiye'de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max satışları başladı. İşte detaylar!

iPhone 16 Modelleri Türkiye'de Ne Kadar?

iPhone 16 lansmanı her yıl olduğu gibi bu sene de teknoloji dünyasının en çok konuşulan etkinliği oldu. Her ne kadar ülkemizdeki ekonomik koşullar, bizleri teknolojiden çok fiyat konuşmaya itse de iPhone 16 serisi ülkemizde de yoğun ilgi gördü. Şimdi ise bu telefonlar satın alınabilir hale geldi. Peki iPhone 16 fiyatları ne kadar?

iPhone 16 Fiyatı

128 GB depolama : 64.999 TL

: 64.999 TL 256 GB depolama : 69.999 TL

: 69.999 TL 512 GB depolama: 79.999 TL

iPhone 16 Plus Fiyatı

128 GB depolama : 73.999 TL

: 73.999 TL 256 GB depolama : 78.999 TL

: 78.999 TL 512 GB depolama: 88.999 TL

iPhone 16 Pro Fiyatı

iPhone 16 Pro - 128 GB - 82 bin 999 TL

- 82 bin 999 TL iPhone 16 Pro - 256 GB - 87 bin 999 TL

- 87 bin 999 TL iPhone 16 Pro - 512 GB - 97 bin 999 TL

- 97 bin 999 TL iPhone 16 Pro - 1 TB - 107 bin 999 TL

iPhone 16 Pro Max Fiyatı

iPhone 16 Pro Max - 256 GB - 99 bin 999 TL

- 256 GB - 99 bin 999 TL iPhone 16 Pro - 512 GB - 109 bin 999 TL

- 512 GB - 109 bin 999 TL iPhone 16 Pro - 1 TB - 119 bin 999 TL

Dileyen kullanııclar Apple resmi sitesinden ya da Hepsiburada gibi satıcılar üzerinden iPhone 16 modellerinden birinin siparişini verebilir. Ayrıca Bağdat caddesi Apple Store ya da MediaMartk gibi mağazalardan da satın alım yapabilirsiniz.