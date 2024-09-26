iPhone 16, Son 5 Yılın En Az İlgi Gören iPhone Serisi Oldu: Yapay Zeka Özellikleri Beklentilerin Altında Kaldı!
Yapılan bir araştırma kapsamında teslimat süreleri incelenen iPhone 16 serisinin son 5 yılın en az ilgi gören iPhone modelleri olduğu ortaya çıktı.
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 16 serisi ile ilgili yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma, iPhone 16 serisinin son 5 yılda en az ilgi gören iPhone modellerinden oluştuğunu gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde.
iPhone 16 Modelleri Son 5 Yıl İçindeki Eski Nesillere Göre Daha Az İlgiyle Karşılandı
Morgan Stanley tarafından yürütülen araştırmada, iPhone 16 serisinin teslimat süreleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Elde edilen veriler, Apple'ın iPhone 16 teslimatlarını, eski yıllara kıyasla çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebildiğini gözler önüne serdi. Bu da tam kesin olmasa bile iPhone 16 modellerşne olan talebin, önceki serilere göre daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.
Söz konusu araştırma ile ilgili açıklamalarda bulunan Morgan Stanley yetkilileri, iPhone 16 serisinin teslimat sürelerinin son 5 yılın en kısası olduğunu söylüyor. Yetkililer, buna bağlı olarak iPhone 16'ya olan talebin iPhone 12'ye olan talep ile hemen hemen aynı olduğunu belirtiyor.
|iPhone 16: 7,9 gün
|iPhone 15: 13,9 gün
|iPhone 16 Plus: 9 gün
|iPhone 15 Plus: 14 gün
|iPhone 16 Pro: 18,5 gün
|iPhone 15 Pro: 32,5 gün
|iPhone 16 Pro Max: 25,5 gün
|iPhone 15 Pro Max: 43,5 gün
Ayrıca, araştırma kapsamında yürütülen bir ankete göre, iPhone 16 modellerinden birini satın alan kullanıcılar, cihazı yapay zeka özelllikleri için almadığını aktarıyor. Tüketicilerle yapılan görüşmeler kapsamında insanların yeni akıllı telefonları satın almalarının başlıca nedeni, mevcut telefonlarının artık eskimiş olması.
Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
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