iPhone 16 Kanlı Canlı Görüntülendi: Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple'ın önümüzdeki ay tanıtmayı planladığı iPhone 16 ailesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Seriyle ilgili bugüne kadar çok sayıda rapor ortaya çıktı ve bu sayede neler beklememiz gerektiğini büyük oranda biliyoruz. Son olarak, iPhone 16'nın canlı görüntüleri ortaya çıktı ve tasarımıyla ilgili akıllardaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

iPhone 16 Tasarımı ve Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Merakla beklenen iPhone 16'nın canlı görüntüsü Reddit'te paylaşıldı. Bu son sızıntının, önceki bilgilerle büyük ölçüde uyumlu olduğunu ve telefonun arka panelinde önemli bir tasarım değişikliği yapıldığını söyleyebiliriz.

Apple, yeni modelle birlikte birkaç yıldır kullandığı çapraz yerleştirilmiş sensörlere sahip kamera tasarımına veda edecek. Şirketin bu doğrultuda standart ve Plus modellerinde iPhone X benzeri bir kamera görünümüne yer vermesi muhtemel. Ancak bu kez sensörler daha çıkıntılı ve büyük olacak.

Reddit'teki sızıntı akıllı telefonun siyah ve beyaz renk seçeneklerini ortaya koyuyor. Geçmiş sızıntılara göre, bu seçeneklerine ek olarak mavi, sarı, pembe ve yeşil opsiyonlarının da olacak. Ancak, en çok merak edilen detay olan ön tasarım paylaşımlarda maalesef gösterilmiyor.

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