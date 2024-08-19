Merakla Beklenen iPhone 16 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı: Apple Geleneği Bozmadı!

Son bir yıldır hakkında binbir çeşit iddianın ortaya atıldığı yeni iPhone 16 serisi için geri sayım başladı. Son olarak güvenilir kaynaklar, merakla beklenen akıllı telefon serisinin lansman tarihni gün yüzüne çıkardı.

Yeni iPhone 16 Serisi 10 Eylül'de Tanıtılacak!

Şirkete yakınlığı ile bilinen kaynaklar, kısa bir süre önce Apple'ın yeni amiral gemileri için düzenleyeceği etkinliğin bir posterini internete sızdırdı. Söz konusu postere göre, yeni iPhone 16 serisi söylendiği gibi, eylül ayının ikinci haftasında, yani 10 Eylül 2024 Salı günü saat 20:00'da resmen tanıtılacak.

Sosyal medyada gündem olan tanıtım posterini ayrıntılı şekilde incelediğimizde, Bronz renkli bir Apple logosu ve "Ready. Set. Capture." sloganını görüyoruz. Pek çok kişiye göre, poster tasarımındaki bu ayrıntılar, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni "Çöl Titanyumu" isimli bronz renk seçeneğini ve Pro modellere eklenecek yeni deklanşör tuşunu iaret ediyor.

Tabii ki yeni iPhone 16 serisi ile ilgili ortaya atılan iddialar bunlarla sınırlı değil. Ancak, hepsinin doğru olup olmadığını anlamamız için 10 Eylül'ü beklelemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yaklaşan iPhone 16 modelinin Türkiye fiyatı kaç TL olacak? Yorumlarda buluşalım...