iPhone 16 USB-C ile Gelebilir: Avrupa Komisyonu Hazırlıklara Başladı

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan hazırlıklar dahilinde iPhone 16, USB-C ile kutudan çıkan ilk iPhone unvanını kazanabilir. Peki Avrupa Komisyonu'nun elektronik cihazlarda ortak şarj standartı önerisi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

iPhone 16 USB-C ile Gelen ilk iPhone Olabilir

Avrupa Komisyonu'nun 23 Eylül 2021 tarihinde yeni bir yasama önerisi ile tüm elektronik cihazlarda geçerli ortak şarj standartı hakkında karar alması bekleniyor. Bu akıllı telefonlardan tabletlere, akıllı saatlerden kablosuz kulaklıklara kadar aklınıza gelebilecek pek çok elektronik ürünü etkileyecek bir karar.

Tabii ki buradaki en önemli konulardan birisi de yıllardır Lightning portuna direnen Apple olarak öne çıkıyor. Yasama önerisinin karara dönüşmesi durumunda şirketin 2024 yılının başına kadar USB-C portuna geçiş yapması gerekecek. Bu durumda iPhone 16 ile birlikte USB-C portuna geçiş yapılabilmesi mümkün olabilir.

Öte taraftan son dönemlerde şirketin tamamen portsuz bir tasarım üzerinde çalıştığını da görmüştük ki, belki de USB-C portuna asla geçmeden tamamen portsuz bir tasarıma geçiş yapabilirler. Şimdilik bunun önünde bazı önemli engeller var ancak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu sorunları çözmek mümkün olabilir.

Öncelikle Mac modellerinde, daha sonrasında ise iPad modellerinde (iPad Pro, iPad Air, iPad Mini) USB-C portuna geçiş yapmaya başlayan Apple'ın, iPhone tarafında da USB-C portuna geçmesini beklemek doğru olurdu. Bu, kablo karmaşasını ortadan kaldırmak ve aynı zamanda doğayı korumak adına önemli bir adım olacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone'larda USB-C portuna geçer mi yoksa tamamen portsuz tasarıma mı yönelir? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.