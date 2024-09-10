iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Duvar Kağıtları!

iPhone 16 serisi tanıtıldı ve 20 Eylül 2024 günü piyasaya sürülecek. Ülkemizde 13 Eylül'de ön siparişe açılacak olan yeni iPhone'u satın almak istemeyen ancak duvar kağıtlarını beğenenler için duvar kağıtları ile karşınızdayız.

iPhone 16 Duvar Kağıtları Nasıl İndirilir?

iPhone 16 duvar kağıtları telefonların gerçek renkleri ile uyumlu tonlara sahip. Bu renkler iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için Siyah, Ultramarin, Turkuaz, Pembe ve Beyaz'ı içeriyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max Siyah Titanyum, Doğal Titanyum, Beyaz Titanyum ve Çöl Titanyumu renkleri ile geliyor.

Duvar kağıtlarını indirmek için aşağıda yer alan linke tıklayarak doğrudan yüksek çözünürlüklü hallerini Google Drive'dan çekebilirsiniz.

Duvar Kağıtlarını İndirmek İçin Tıkla

6.1 inç büyüklüğündeki ekrana sahip olan iPhone 16 gücünü Apple A18 işlemciden alıyor. 6.3 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan iPhone 16 Pro ise Apple A18 Pro ile karşımıza çıktı.