Yeni iOS'u Beğenmeyenlere Kötü Haber!

Apple geçtiğimiz hafta iOS 18.3.1 güncellemesini iPhone kullanıcıları ile buluşturmuştu. iOS 18.3 yayınlandıktan iki hafta sonra çıkan iOS 18.3.1 ara bir güncelleme olduğu için herhangi bir yeni özellik sunmuyor ancak herhangi bir şekilde bu sürümde sorun yaşayan kullanıcıların canını sıkacak bir haberimiz var.

iOS 18.3 Sürümünün Fişi Çekildi!

Apple, iOS 18.3 güncellemesini imzalamayı bıraktı. Yani iOS 18.3.1 güncellemesinden iOS 18.3 güncellemesine geri dönmeniz artık mümkün değil.

Apple yeni bir sürüm yayınladıktan yaklaşık bir veya iki hafta sonra bir önceki iOS sürümünü imzalamayı bırakıyor. Güncelleme artık imzalanmadığı için Apple sunucuları tarafından doğrulanmıyor ve bu nedenle iPhone'lara yüklenemiyor.

Bu sayede kullanıcıların en güncel iOS sürümünü kullanması sağlanıyor. Eski sürümlere dönmeyi engellemek cihazların güvenlik seviyesinin düşmesini de engelliyor.