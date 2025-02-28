iPhone 16e Türkiye'de Satışa Sunuldu! Fiyatı Ne Kadar?

Teknoloji devi Apple tarafından 19 Şubat 2025 tarihinde tanıtılan iPhone 16e modeli bugün yani 28 Şubat 2025 itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. Telefonu ister Apple'ın fiziksel veya çevrim içi mağazasından ister teknoloji mağazalarından isterseniz e-ticaret platformlarından satın alabilirsiniz.

Telefonda Apple A18 işlemcisi bulunuyor. iPhone 11'de yer alan A13 Bionic işlemcisinden yüzde 80 oranında daha hızlı. GPU tarafındaki performansta da iPhone 11'e kıyasla yüzde 70'lik bir fark bulunuyor. iPhone 16e modelinin Apple Intelligence desteğine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Telefonda 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED üzerinde 2532 x 1170 piksel çözünürlük ve 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde Fusion kamera bulunuyor. Telefonun arka kamerası süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP) çekebiliyor. Derinlik Denetimi'ne sahip portre modu da mevcut.

Kameranın 4K 60 FPS video kaydı yeteneğine sahip olduğunu da belirtelim. Bu kamera ayrıca iki kat telefoto özelliğini de içeriyor. Telefonun ön yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Bu kamera Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme ve otomatik görüntü stabilizasyonu yapabiliyor.

iPhone 16e Türkiye Fiyatı