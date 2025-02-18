iPhone 17 Air'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı! İnceliği Fark Yaratacak

İnce iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17 Air modelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Render görüntülerine göre yeni akıllı telefon inceliği ile kendisine hayran bırakacak.

iPhone 17 Air Tasarımı ile Dikkat Çekiyor

Front Page Tech isimli YouTube kanalı, iPhone 17 Air modelinin render görüntülerini paylaştı. Konsept tasarım içeren görüntülere bakıldığında ilk olarak arka kameralar dikkat çekiyor. Arka kamera tasarımı Google Pixel serisindeki tasarıma çok benziyor.

Yatay olarak konumlandırılan modülün sol kısmında kamera, sağ kısmında ise LED flaş ve mikrofon yer alıyor. Önceki iPhone'larda böyle bir tasarım görülmemişti. Telefondaki arka kameranın 48 megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor.

Bu görüntüler, geçtiğimiz ay ortaya çıkan iPhone 17 Air kılıfıyla örtüşüyor. Yeni iPhone modelinin 5,5 mm kalınlığında olacağı iddia edildi. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2024 yılında satışa sunulan iPhone 16 Pro 8,25 mm kalınlığında.

Bu zamana kadar satışa sunulan en ince iPhone modeli ünvanını elinde tutan iPhone 6 ise 6,9 mm kalınlığa sahip. Yani iPhone 17 Air kalınlık konusunda önceki iPhone'lara önemli bir fark atacak.

iPhone 17 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce yaşanan sızıntılara göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda 8 GB RAM ve Apple A19 işlemcisi bulunacak. Yeni iPhone'un ön kamerası 24 megapiksel çözünürlüğünde olacak.