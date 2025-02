Sıra Dışı Tasarımlı Nothing Phone (3a) Serisinin Özellikleri Sızdırıldı

Sıra dışı tasarıma sahip akıllı telefonlarıyla tanınan Nothing, çok yakında Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modellerinden oluşan yeni telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Yaşanan bir sızıntı, yeni Nothing telefonların hangi özellikler ile geleceğini gözler önüne serdi.

Nothing Phone (3a) Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Phone (3a) ve Phone (3a) Pro isimli iki akıllı telefon modeliin birçok ortak özelliği olacak. 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonlar, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.

İki modelde de IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonların belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonlarda sekiz çekirdekten oluşan Snapdragon 7s Gen 3 (4nm) işlemcisi ve Adreno 810 GPU yer alacak.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonlarda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. İki telefon arasındaki en büyük farklılık ise üçüncü kamerada olacak.

Phone (3a) modeli 2x yakınlaştırmalı telefoto kameraya sahip olacak. Phone (3a) Pro modelinde ise Sony'nin Lytia LYT-600 1/1.95" sensörünü kullanan 3x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera yer alacak. Bu sensör Realme 13 Pro+'ta da tercih edilmişti.

Nothing Phone (3a) Serisinin Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Nothing Phone (3a) serisi 4 Mart 2025 tarihinde tanıtılacak. Nothing Phone (3a) modelinin 25.000 Hindistan rupisi (yaklaşık 288 dolar), Nothing Phone (3a) Pro modelinin ise 30.000 Hindistan rupisi (yakaşık 345 dolar) başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.