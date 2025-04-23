iPhone 17 Air'ın Ultra İnce Gövdesi Gün Yüzüne Çıktı (Video)

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone 17 serisi ile birlikte her yıl tanıttığı Plus modelinin yerine iPhone 17 Air isimli yeni bir akıllı telefonu teknolojiseverlerle buluşturacak. Bugüne kadar ortaya çıkan tüm sızıntılar, yeni cihazın özellikle de ince gövdesiyle öne çıkacağını gösteriyor.

Aktarılanlara göre yeni iPhone 17 Air, yalnızca 5,5 mm'lik kalınlığı ile Apple tarihinin en ince akıllı telefon modeli olacak. Peki yeni cihaz, bu kalınlığıyla diğer iPhone 17 cihazlarından nasıl sıyrılıyor? YouTube'da yayınlanan yeni bir video bu sorunun cevabını bize verebilir.

iPhone 17 Air'ın İnceliği Bazı Dayanıklılık Sorunlarını da Beraberinde Getiriyor

Yeni iPhone 17 serisinin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan maket kalıplarının incelendiği videoda, iPhone 17 Air'ın diğer modellere göre oldukça ince bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Öyle ki yeni cihazın, iPhone 17 Pro Max modelinden neredeyse 1.5 kat daha ince olduğu görülüyor.

Öte yandan videoda, yeni telefonun ultra ince tasarımını ortaya koyulsa da, bu yapının dayanıklılık alanında bazı dezavantajları beraberinde getireceğinin de altı çiziliyor. Ancak konu hakkında yayınlanan raporlar, Apple'ın cihazın gövdesi için titanyum ve alüminyum karışımı bir malzeme tercih edeceği, bu sayede telefonun yamulma ve çatlama gibi sorunlarla karşılaşmayacağını öne sürüyor.

İşte iPhone 17 Air'ın inceliğini gözler önüne seren video:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...