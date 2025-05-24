iPhone 17'nin Maliyeti Ne Kadar Olacak?

Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 17 serisi tasarımdan kamerasına ve belleğine kadar birçok yönüyle uzun süredir beklediğimiz yenilikleri sunacak gibi görünüyor. Daha da önemlisi son dönemde gündemden düşmeyen ince bir iPhone yani iPhone 17 Air var.

Yeni iPhone ile ilgili sızıntılar her geçen gün artarken çok merak edilen bir detay var: Ne kadara mal olacak? iPhone 17'deki yeniliklerin getireceği maliyeti bir kenara bıraktığımızda Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra aldığı radikal kararlar fiyat üzerinde çok daha etkili olacak.

Tabii ki Eylül ayına kadar iPhone 17 fiyatları hakkında kesin bilgiye sahip olamayacağız. Ancak fiyatlar hakkında ortaya çıkan sızıntılar ve haberleri bir araya getirerek bir tahmin yürütebiliriz.

Trump'ın Aldığı Kararlar iPhone Maliyetini Nasıl Etkiler?

Birçok ülkeye karşı ek vergi kararları alan ve çok agresif bir yönetim politikası izleyen ABD Başkanı Donald Trump, misilleme yapmayan ülkelere yönelik 90 günlük tarifeleri duraklatma kararı aldı. Ancak, Cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile iPhone'ların ABD'de üretilmemesi halinde yüzde 25 ek vergi uygulanacağını duyurdu daha doğrusu tehdit etti.

Truth Social'da yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"Uzun zaman önce Apple'dan Tim Cook'a, ABD’de satılacak iPhone'larının Hindistan'da veya başka bir yerde değil de ABD’de üretilip satılmasını beklediğimi bildirdim. Eğer böyle olmazsa, Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ödenmelidir."

Bu konuda herhangi bir zaman çizelgesi paylaşılmamış olsa da, şu anda tüm ithalatlar için yüzde 10'luk bir temel tarife ve Apple'ın hala ürünlerinin çoğunu ürettiği Çin'den gelen mallar için yüzde 30'luk bir tarife bulunuyor.

Bu oranlar tarife duraklatmasının sona ermesiyle yani Temmuz ayında artmaya başlayabilir ve bu da iPhone 17 dahil tüm ürünlerde daha yüksek fiyatlara yol açabilir. Apple bu tarifler ortaya çıkmadan önce ciddi bir stok yaptığı için kullanıcılara henüz herhangi bir fiyat artışı yansıtmazken, Trump'ın muafiyet listesi Apple'ın ürettiği birçok telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer cihazları içeriyordu.

Apple üretiminin bir kısmını Çin'den Hindistan'a kaydırmış olsa da ABD Başkanı, Tim Cook'u iPhone üretimini ABD'ye taşımaya çağırıyor. Peki uzmanlar ne diyor? ABD'deki yüksek işçilik ve üretim maliyetleri nedeniyle Apple'ın bunu gerçekleştirmesi şu anda mümkün değil.

Hatta tahminler şu anda ABD'de üretilen bir iPhone'un 3000 doların üzerinde olabileceğini söylüyor. Apple'ın üretimi kısmen Hindistan'a kaydırmış olması çözüm değil. Tarife duraklaması sona ererse Hindistan'dan yapılan ithalatlardaki vergiler Temmuz ayından itibaren yüzde10'dan yüzde 26'ya yükselecek.

Çin'e uygulanan 90 günlük ara sona erdiğinde ise bu ülkeye uygulanan tarifeler Ağustos ayında yüzde 30'dan yüzde 145'e fırlayacak. Evet tarife oranlarındaki artış iPhone'ların aynı oranda zamlanacağı anlamına gelmiyor ancak fiyatlarda artışa neden olacağı kesin.

Özetlemek gerekirse ABD Başkanı Donald Trump'ın alacağı kararlar, iPhone 17 fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

Güncel Fiyat Hindistan'dan gelen mallara uygulanan %10 gümrük vergisi Hindistan'a uygulanması beklenen yüzde 26 vergi Çin'den gelen mallara uygulanan mevcut %30 gümrük vergisi Çin'den gelen mallar için beklenen %145'lik vergi iPhone 16E (128GB) $599 $659 $830 $779 $1,614 iPhone 16 (128GB) $799 $879 $1,107 $1,039 $2,153 iPhone 16 Plus (128GB) $899 $989 $1,246 $1,169 $2,423 iPhone 16 Pro (128GB) $999 $1,099 $1,385 $1,299 $2,692 iPhone 16 Pro Max (256GB) $1,199 $1,319 $1,662 $1,559 $3,231 iPhone 16 Pro Max (1TB) $1,599 $1,759 $2,216 $2,079 $4,309

* Trump'ın Apple'a uygulayacağını söylediği yüzde 25'lik vergi bu tabloda yer almıyor.

Apple, iPhone Fiyatlarını Artırmak İstiyor!

Walmart ve Amazon gibi perakendeciler, yeni gümrük tarifleri nedeniyle fiyatların artabileceğini dile getirdi. Tahmin edebileceğiniz üzere ABD Başkanı Trump'dan cevap gecikmedi;

"Walmart, zincir boyunca fiyatları yükseltmesinin nedeni olarak tarifeleri suçlamaya çalışmaktan vazgeçmelidir. Walmart geçen yıl beklenenden milyarlarca dolar daha fazla para kazandı."

Bu yüzden Apple'ın iPhone fiyatlarındaki artışı doğrudan gümrük vergilerine bağlamama ihtimali yüksek.

The Wall Street Journal'ın haberin göre, Apple yeni gümrük vergilerinden bağımsız olarak bu yıl iPhone fiyatlarını artırmayı planlıyor. Uzmanlarda Apple'ın fiyat artışı için geciktiğini dile getiriyor.

Temel iPhone modeline 5 yıldır herhangi bir şekilde zam yapılmadı. Araştırmalar standart iPhone modelinin her beş yılda bir 50 - 150 dolar arasında arttığını gösteriyor. Bu kapsamda iPhone 16'nın 799 dolarlık fiyat etiketi yeni iPhone'da 850 ile 950 dolar arasında olabilir.

iPhone 17 Air Ne Kadara Mal Olacak?

İlk söylentilere göre iPhone 17 Air, Pro modeli fiyat açısından geride bırakacaktı. Ancak, Mart ayındaki bir Bloomberg raporu, telefonun mevcut iPhone 16 Plus'ın fiyat etiketine benzer şekilde yaklaşık 900 dolara mal olabileceğini öne sürdü.

Bu fiyat güncel maliyetler üzerinden hesaplandı ve Trump'ın alacağı kararlar hesaplamaya dahil edilmedi.

Eski iPhone Fiyatları Artacak Mı?

Apple'ın yeni ürünlerini pahalı bulan veya ekonomisi el vermeyen birçok kullanıcı eski modelleri tercih ediyor. Bunun en basit örneği: iPhone 16 serisinin uzun süredir piyasada olduğu şu dönemde Türkiye'de hala ciddi bir oranda iPhone 11 satışı yapılıyor.

Trump'ın uygulayacağı vergiler veya Apple'ın maliyetleri artırması eski modeller üzerinde doğrudan bir etkiye sahip depil. Ancak yeni iPhone'lar ciddi bir fiyat artışı ile piyasaya sürülürse eski modellere olan talep artar ve bu da ister istemez fiyatları yukarı çeker.

Özet

Apple bir sonraki iPhone'un fiyatını sabit tutmaya karar verse bile, maliyetleri telafi etmesinin başka yolları da var. Sunduğu abonelik hizmetlerinin fiyatlarına yapacağı artış Apple'a ciddi bir gelir olarak geri dönebilir. Ancak haberimizin başında belirttiğimiz üzere;

Yeni iPhone fiyatlarını Eylül ayına kadar net bir şekilde öğrenemeyeceğiz. Trump'ın alacağı kararlar ve Apple'ın telefonlarında sunacağı yenilikler fiyatları doğrudan etkileyecek. Paylaştığımız tablo ve rakamlar üzerinden bir tahmin yürütebilirsiniz.