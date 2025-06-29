iPhone 17 Pro’da Şaşırtıcı Değişim: Apple Logosu Değişiyor!

Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 17 Pro modellerinin kamera bölümünün yeniden tasarlandığı uzun süredir konuşuluyor. Daha önce detaylı render görsellerini sizlerle paylaştığımız yeni yatay kamera alanının kullanıcılara herhangi bir avantaj sunup sunmayacağı büyük bir merak konusu.

iPhone 17 Pro'da Apple Logosunun Yeri Değişecek Mi?

Yani kullanıcılar arka kamera alanının oldukça büyütülme nedeninin "donanımsal gereksinimler mi yoksa sadece tasarım değişikliği mi?" olduğunu merak ediyor. Apple konusundaki sızıntıları ile tanınan Majin Bu'ya göre, Apple bir sonraki iPhone'da yani iPhone 17 Pro modellerinde Apple logosunu yeniden konumlandıracak.

Apple logosunu en son iPhone 11 serisinde yeniden konumlandırmıştı. Aradan geçen 6 yılın ardından logonun yeri tahmin edebileceğiniz üzere yeni yatay kamera alanı nedeniyle değiştirilecek.

iPhone 17 Pro serisinde logo telefonun tam ortasına değil, yeni kamera bölümünün altına ortalanacak. Kılıf üreticilerinin hazırlıklarını bu yeni logo konumuna göre yaptığı söyleniyor. Majin Bu, kılıf üreticilerinin bu yeni Apple logosunun görünmesine izin vermek için MagSafe halkasının tasarımını değiştirdiğini de dile getiriyor.

Tabii tüm bunların şimdilik birer iddia olduğunu unutmamak gerekiyor. Majin Bu, Apple söylentileriyle ilgili lekeli bir geçmişe sahip olsa da iPhone 16 Pro'nun Çöl Titanyumu rengi gibi bazı yenilikleri önceden paylaşmıştı.