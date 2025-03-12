iPhone 17 Pro Birden Fazla İlke İmza Atacak! İşte Özellikleri

Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 17 serisi hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde iPhone 17 Air olarak adlandırılması beklenen yeni model odak noktası haline gelmiş olsa da, iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri en büyük merak konusu.

Son yıllarda kullanıcıların ilgisini çeken büyük yenilikler sunamayan Apple'ın bu modellerde fark yaratması gerekiyor. Kamera butonu gibi "işlevsel olmayan" yenilikler artık kullanıcılara cazip gelmiyor ve bu yüzden birçok kişi iPhone 14 Pro serisinden bu yana telefonunu değiştirmedi.

iPhone 17 Pro Buhar Odası Soğutma Teknolojisini Kullanacak

Çinli kaynaklara göre Apple, iPhone 17 Pro modellerinde termal performansı artırmak için buhar odası soğutma teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji hali hazırda birçok amiral gemisi Android telefonda kullanılıyor. Isıyı daha geniş bir yüzey alanına dağıtarak termal boğulmayı yani ısı kaynaklı performans kaybını önlemeyi hedefliyor.

iPhone modellerinin performans konusunda bir sorunu var mı? Bu ayrı bir tartışma konusu ancak güzel bir iyileştirme olacak. Apple'ın buhar odası soğutma teknolojisine geçiş yapacağı (Apple A19 Pro işlemci) Ocak ayında da gündeme getirilmişti. Birden fazla kaynağın aynı şeyi söylemesi bunun gerçeklik payını artırıyor.

Weibo'daki başka bir gönderide iPhone 17'nin ön kısmında büyük bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Asıl yükseltmelerin cihazın iç kısmında ve arka tarafta yaşanacağı dile getiriliyor ki sızdırılan tasarım görsellerinde iPhone 17 Pro modellerinin arka kısmı farklı görünüyordu.

iPhone'larda yıllardır gördüğümüz kare kamera çıkıntısı yerini daha geniş bir yatay kamera çıkıntısına bırakacak. iPhone 17 Pro modelleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.