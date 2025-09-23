iPhone 17 Pro Hızlı Şarj Testinde: İşte Sonuçlar!

iPhone 17 Pro kullanıcılarla buluşalı yalnızca birkaç gün olmasına rağmen cihaz ilgili detaylı testler ortaya çıkmaya başladı. Hızlı şarj konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kalan Apple, iPhone 17 serisinde bu konuda önemli bir iyileştirme yaptığını lansmanda dile getirmiş ancak alışık olduğumuz şekilde rakam paylaşmamıştı.

Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 16 Pro, yaklaşık 30W şarj hızı sayesinde iPhone 15 Pro'ya kıyasla yüzde 20'lik bir artış ile karşımıza çıktı. ChargerLAB, iPhone 17 Pro Max’in şarj hızlarını test ettikten sonra elde ettiği rakamları paylaştı ve sonuçlar geçen yıla göre önemli iyileştirmelere işaret ediyor.

iPhone 17 Pro Ne Kadar Hızlı Şarj Oluyor?

Apple'ın yeni amiral gemisi 15 farklı Apple şarj cihazıyla test edildi ve ortalama şarj hızının 36W olduğu görüldü. Bu da iPhone 16 Pro ile kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 20'lik bir iyileşme anlamına geliyor. Maksimum şarj hızına Apple’ın yeni 40W Dynamic Power Adapter başta olmak üzere çeşitli şarj cihazlarıyla ulaşmak mümkün.

Apple’ın MagSafe şarj cihazı ise 32W’a kadar çıkabiliyor. Ancak daha hızlı şarj için 40W veya üzeri Apple adaptörleriyle kablolu şarj en iyi sonucu veriyor. Tabii üçüncü parti kaliteli şarj aletleri ile de bu sonuçlara ulaşmak mümkün ancak test videosunda sadece Apple ürünlerine yer verilmiş durumda.

Teknik özellik listesine bakarak iPhone Air'ın bu kadar hızlı şarj olamayacağını söylememiz lazım. İlerleyen günlerde o telefonun da test edilmesiyle sonuçları sizlerle paylaşacağız.