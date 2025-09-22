iPhone 17 Pro Dayanıklılık Testinde: Kolay Çiziliyor Mu?

Apple'ın yeni iPhone 17 serisi kullanıcılarla buluşmaya devam ederken, titanyum kasadan alüminyuma geçiş yapılması "çizilme" sorunlarını gündeme getirdi. Birçok kişi Apple Store'lardaki çizilen iPhone 17'leri sosyal medyada gözler önüne serdi. Mağazalarda yeni iPhone’u deneyenler özellikle iPhone 17 Pro Derin Mavi ve iPhone Air Uzay Siyahı modellerinde şimdiden fark edilir çizikler ve aşınmalar gözlemledi.

iPhone 17 Pro Dayanıklılık Testi

MagSafe şarj cihazıyla yapılan denemelerden sonra demo cihazlarda kalan izler ve kamera çıkıntısındaki soyulmuş kenarlar gözler önüne serildi. Dayanıklılık testi denildiğinde yıllardır ilk akla gelen isim olan YouTuber JerryRigEverything videosunda iPhone 17 modellerini jilet, bozuk para ve anahtarlarla teste tabi tuttu.

Videoda, iPhone 17 Pro’nun arka kamera çerçevesinin kenarlarının, alüminyuma renk veren eloksal kaplamanın keskin köşelere tam olarak tutunmaması yüzünden çizilmeye daha yatkın olduğu vurgulanıyor.

YouTuber, kasıtlı olarak iPhone 17 Pro Derin Mavi modelin kamera adasını ve arka yüzeyini de çizdi ve bu bölgelerdeki izlerin kolayca silinebildiğini gösterdi.

Çiziklerin bu kadar belirgin olmasının, başta belirttiğimiz üzere Apple’ın iPhone 16 Pro’daki titanyum gövdeden tekrar alüminyum gövdeye dönmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Alüminyum, çizik ve izlere karşı daha hassas yapıda.

Yine de bu çizikler yalnızca kozmetik; cihazların performansını ya da kullanımını etkilemiyor. Üstelik iPhone sahiplerinin çoğunun kılıf kullandığı düşünüldüğünde, bu sorun birçok kullanıcı için hiç yaşanmayabilir. Tabii ülkemizde 120 Bin TL verdiğiniz bir cihazın bu kadar kolayca çizilebiliyor olması pek kabul edilebilir değil.