iPhone 17 Pro Max Bir İlke İmza Atacak!

iPhone 16 serisinin tanıtılmasına sadece birkaç gün kala iPhone 17 konuşulmaya başlandı. Dün ortaya çıkan bir raporda tanıtılmasına 1 yıldan uzun bir süre bulunan iPhone 17 serisinin tüm modellerinde 12 GB RAM bulunacağı iddia edildi. TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo ise hemen bir karşı açıklama yaptı.

iPhone 17 Pro Max, 12 GB RAM'e Sahip Olacak

Apple konusundaki güçlü tahminleri ile tanınan Kuo'ya göre 12 GB RAM'e sahip tek model iPhone 17 Pro Max olacak. iPhone 17, iPhone 17 Pro ve o dönemde satışa sunulması beklenen iPhone 17 Slim'in yanı sıra yeni iPhone SE'nin 8 GB RAM'e sahip olacağı belirtiliyor.

Önümüzdeki bir yıl içerisinde geliştirilecek olan cihaz içi yapay zeka yeteneklerinin 12 GB RAM ve daha güçlü işlemi ile birleşmesi iPhone 17 Pro Max'i oldukça gözde bir telefon haline getirecek. Aynı zamanda bu telefonun buhar odası teknolojisini grafit levhalarla birleştiren iyi bir soğutma performansına sahip olması bekleniyor.

Apple hali hazırda piyasada olan iPhone 15 Pro ve Pro Max'te 8 GB RAM kullanırken serinin diğer modelleri 6 GB RAM'e sahip. Kuo, Pro Max'in şu anda iPhone satışlarının neredeyse yüzde 40'ını oluşturduğunu, bunun da donanım ürünleri arasında Apple'ın gelir ve kâr lideri olduğu anlamına geldiğini söylüyor. İşte bu nedenle, Pro Max için en iyi özellikleri korumaya yönelik farklılaştırma stratejisinin devam etmesi muhtemel.