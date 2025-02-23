iPhone 17 Pro Max'in Tasarımı Tekrardan Ortaya Çıktı: Bu Kez Kılıflarıyla Beraber!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Serinin en üst düzey modellerinden iPhone 17 Pro Max'e ait yeni tasarım görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Yeni görüntüler, özellikle Apple'ın iPhone 17 serisi ile birlikte telefonlarında tasarım değişlikliğine gideceği iddialarına ışık tutarken, amiral gemisi Pro Max'in nasıl kılıflara sahip olabileceğini de ortaya koyuyor.

iPhone 17 Pro Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Sektörel kaynaklar tarafından hazırlanan yeni görüntüleri incelediğimizde, ilk gözümüze çarpan detayın kamera alanında olduğunu görüyoruz. Yeni görseller, sensörlerin uzun bir süredir iddia edilen yatay kamera kurulumunda, eski iPhone 11'den beri süre gelen üçgen şeklinde bir ada oluşturacağını işaret ediyor. Bununla birlikte daha öncesinde sensörlerin hemen yanında yer alan LED flaş ile yardımcı sensörlerin en sağ tarafa atıldığı görülüyor.

Öte yandan yeni görüntüler, son dönemde iPhone 17 Pro Max için hazırlanan tasarımların tersine tuş takımında herhangi bir değişiklik barındırmıyor. Eylem tuşu ile ses butonlarının sol kenarda, güç tuşu ile kamera butonunun sağ kenarda yer aldığını görüyoruz. Tasarlanan kılıfları incelediğimizde tahmin edileceği üzere MagSafe desteğinin iPhone 17 serisinde devam edeceği anlaşılıyor.

Yeni seri ile ilgili şimdiye kadar paylaşılan tüm görsellerin resmi bir kaynaktan çıkmadığını söylemekte fayda var. Bu doğrultuda Apple'ın iPhone 17 Pro Max ve diğer modellerde nasıl bir tasarım çizgisi benimseyeceği hala merak konusu. Gelişmeler için takipte kalın!

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