iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra! Fotoğraflara Bak ve Hangisi Daha İyi Karar Ver

iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra ile çekilen fotoğrafları karşılaştır. Hangi telefonun kamerasını daha çok beğendiğini öğrenmek için testi çöz.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır
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Apple ve Samsung arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bunun en son ise iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra. Her iki telefon da üreticinin en iyi ve en güçlü modeli olarak dikkat çekiyor. Peki hangisi daha iyi? Daha önce iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra içeriği ile bir karşılaştırma yapmıştık. 

Bugün ise kararı sizin vereceğiniz daha interaktif bir içerikle karşınıza çıktık. Aşağıda birbirinin aynı olan görseller göreceksiniz. Bunlardan bazıları iPhone 17 Pro Max ile bazıları ise Galaxy S26 Ultra ile çekildi. Ancak hangi görselin hangi telefona ait olduğu belirtilmedi. Bakalım siz hangi telefonun kamerasını daha çok beğeneceksiniz.

iPhone 17 Pro Max mi, Galaxy S26 Ultra mı? Hangisinin Kamerası Daha İyi?

Hangisinin Kamerası Daha İyi?

iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra!

Bu kedi fotoğraflarından biri iPhone 17 Pro Max diğeri ise Galaxy S26 Ultra ile çekildi. Sence hangi fotoğraf daha iyi?

Bu kedi fotoğraflarından biri iPhone 17 Pro Max diğeri ise Galaxy S26 Ultra ile çekildi. Sence hangi fotoğraf daha iyi?

Akıllı telefonlar ile gece çekilen fotoğrafların performansı her yeni modelde daha da iyileşiyor. Peki sence yukarıdaki gece çekimlerinden hangisi daha iyi?

Akıllı telefonlar ile gece çekilen fotoğrafların performansı her yeni modelde daha da iyileşiyor. Peki sence yukarıdaki gece çekimlerinden hangisi daha iyi?

Diyelim ki arkadaşlarınla akşam dışarı çıktın ve telefonu uzatıp arkadaşından fotoğrafını çekmesini istedin. Yukarıdakilerden hangisinin senin fotoğrafın olmasını isterdin.

Diyelim ki arkadaşlarınla akşam dışarı çıktın ve telefonu uzatıp arkadaşından fotoğrafını çekmesini istedin. Yukarıdakilerden hangisinin senin fotoğrafın olmasını isterdin.

Gözümüze harika görünen gece manzaraları telefonumuzun kadrajında pek de beklediğimiz gibi durmayabiliyor. Sana göre hangisi daha iyi bir fotoğraf?

Gözümüze harika görünen gece manzaraları telefonumuzun kadrajında pek de beklediğimiz gibi durmayabiliyor. Sana göre hangisi daha iyi bir fotoğraf?

Ön kamera çoğu kişi için telefon alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriter? Peki sen iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra ile çekilen fotoğraflardan en çok hangisini beğendin?

Ön kamera çoğu kişi için telefon alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriter? Peki sen iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra ile çekilen fotoğraflardan en çok hangisini beğendin?

Doğal güzellikleri fotoğraflamak pek çoğumuzun vazgeçilmezi. Peki sence hangisi doğayı daha iyi görüntülemiş?

Doğal güzellikleri fotoğraflamak pek çoğumuzun vazgeçilmezi. Peki sence hangisi doğayı daha iyi görüntülemiş?

Gittiğin kafe ve restoranlarda fotoğraf çekmeyi seviyor musun? O zaman en sevdiğini seç ve iPhone 17 Pro Max mi yoksa Galaxy S26 Ultra mı sana daha uygun öğren.

Gittiğin kafe ve restoranlarda fotoğraf çekmeyi seviyor musun? O zaman en sevdiğini seç ve iPhone 17 Pro Max mi yoksa Galaxy S26 Ultra mı sana daha uygun öğren.

Günümüzde akıllı telefonlar gün ışığında birbirine oldukça benzer fotoğraflar çekiyorlar. Peki aralarında bir fark yoksa daha pahalı olanı almaya değer mi?

Günümüzde akıllı telefonlar gün ışığında birbirine oldukça benzer fotoğraflar çekiyorlar. Peki aralarında bir fark yoksa daha pahalı olanı almaya değer mi?

Bu geniş açı ile gece çekilen fotoğrafların birinde daha doğal diğerinde ise daha aydınlık bir görüntü yakalanmış. Peki sizce hangisi daha iyi?

Bu geniş açı ile gece çekilen fotoğrafların birinde daha doğal diğerinde ise daha aydınlık bir görüntü yakalanmış. Peki sizce hangisi daha iyi?

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Oğuz Çakır

Genel Yayın Yönetmeni

Akıllı telefonlar başta olmak üzere tüm güncel teknoloji gelişmelerini yakından takip eden Oğuz, özellikle Apple ekosistemi, yeni nesil cihazlar, AR/VR teknolojileri ve global teknoloji trendleri konusunda derin bilgiye sahip. Bir yandan Tamindir editör ekibini yönlendirirken diğer yandan da uzman olduğu konularda haber ve blog içerikleri üreterek öğrendiği şeyleri başka insanlarla paylaşıyor.

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