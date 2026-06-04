iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra! Fotoğraflara Bak ve Hangisi Daha İyi Karar Ver

Apple ve Samsung arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bunun en son ise iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra. Her iki telefon da üreticinin en iyi ve en güçlü modeli olarak dikkat çekiyor. Peki hangisi daha iyi? Daha önce iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra içeriği ile bir karşılaştırma yapmıştık.

Bugün ise kararı sizin vereceğiniz daha interaktif bir içerikle karşınıza çıktık. Aşağıda birbirinin aynı olan görseller göreceksiniz. Bunlardan bazıları iPhone 17 Pro Max ile bazıları ise Galaxy S26 Ultra ile çekildi. Ancak hangi görselin hangi telefona ait olduğu belirtilmedi. Bakalım siz hangi telefonun kamerasını daha çok beğeneceksiniz.

iPhone 17 Pro Max mi, Galaxy S26 Ultra mı? Hangisinin Kamerası Daha İyi?