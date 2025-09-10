iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S26 Ultra! Hangisi Daha İyi?

Apple, 9 Eylül'de düzenlediği bir etkinlikte yeni iPhone 17 serisi modellerini tanıttı. Serinin en dikkat çeken modeli ise her yıl olduğu gibi iPhone 17 Pro Max oldu. Peki Apple'ın en iyi telefonu Samsung'un en iyi telefonu olan Galaxy S25 Ultra'ya kıyasla nasıl bir performans gösteriyor. Bu rehberde sizler için iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra karşılaştırması yaptık.

iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra Özellikleri

Model iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Ekran Boyutu 6.9 İnç 6.9 İnç Ekran Çözünürlüğü OLED Dynamic AMOLED Ekran Teknolojisi 1320x2868 (FHD+) Piksel 1440x3120 (QHD+) Piksel Ekran Yenileme Hızı 120 Hz 120 Hz Ekran Dayanıklılığı Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) Corning Gorilla Armor 2 İşlemci Apple A19 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB 12 GB Depolama 256/512GB/1TB 256/512GB/1TB Kamera 48 MP + 48 MP + 48 MP 200 MP + 50 MP + 10 MP + 50 MP Ön Kamera 18 MP 12 MP Batarya 5088 mAh 5000 mAh Şarj Hızı Bilinmiyor 45 W Kablosuz Şarj Hızı 25W 15W

Ekran Karşılaştırması

Her iki telefon da 6.9 inç büyüklüğünde 120 Hz ekranla geliyor. Samsung, daha yüksek çözünürlük (QHD+) ve Gorilla Armor 2 ile daha dayanıklı bir panel sunarken, Apple Ceramic Shield Glass Gen2 ile kırılma direncini artırıyor. Görüntü keskinliği açısından Galaxy S25 Ultra bir adım önde.

Performans Karşılaştırması

iPhone 17 Pro Max, Apple’ın en yeni A19 Pro işlemcisinden güç alıyor. Samsung cephesinde ise Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Gerçek performans testleri henüz netleşmemiş olsa da Apple’ın işlemcisi genellikle uzun vadeli optimizasyon ve verimlilikte öne çıkarken, Qualcomm tarafı ham güç ve grafik performansında iddialı.

Kamera Karşılaştırması

iPhone 17 Pro Max: Üçlü 48 MP sensörlü sistem, dengeli renkler ve video kalitesiyle öne çıkıyor.

Galaxy S25 Ultra: 200 MP ana kamera ve çok yönlü ek lenslerle detaylı çekimler sunuyor. Özellikle zoom performansında Samsung rakipsiz görünüyor.

Fotoğraf detayında Samsung avantajlı, video tarafında ise Apple daha istikrarlı sonuç veriyor.

Batarya ve Şarj Karşılaştırması

Galaxy S25 Ultra, 5000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteğine sahip. iPhone 17 Pro Max ise 5088 mAh batarya ile önde. Ancak Apple henüz bu telefonun şarj hızını açıklamadı. Bu nedenle kıyaslamak pek de mümkün değil. Kablosuz şarj hızında da Apple'ın 25W değeri Samsung'un 15W şarj hızının önünde.

iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra Fiyatı

Depolama Seçeneği iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra 256 GB 119.999 TL 69.299 TL 512 GB 131.999 TL 71.499 TL 1 TB 143.999 TL 81.999 TL 2 TB 168.999 TL – (yok)

iPhone 17 Pro Max, Türkiye’de oldukça yüksek bir fiyat aralığıyla satışa sunuluyor. 256 GB depolama seçeneği 119.999 TL’den başlarken, kapasite arttıkça fiyat da yükseliyor. 512 GB modeli 131.999 TL, 1 TB modeli 143.999 TL ve en üst seviye 2 TB modeli tam 168.999 TL’ye ulaşıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra ise çok daha erişilebilir fiyatlarla kullanıcıya sunuluyor. 256 GB depolama ve 12 GB RAM’e sahip modelin fiyatı 69.299 TL iken, 512 GB versiyonu 71.499 TL. En yüksek kapasite olan 1 TB model ise 81.999 TL’den satılıyor.