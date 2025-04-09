Samsung'da Zaten Vardı: iPhone 17 Pro'nun Yeni Kamera Özelliği Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz günlerde iPhone'lar için merakla beklenen yeni işletim sistemi iOS 19 ile ilgili ekran görüntüleri gelmişti. Apple dünyasında heyecan yaratan bu gelişmenin ardından kısa süre önce gelen bilgi ise iPhone 17 Pro modelleriyle ilgili oldu. Öyle ki iki modelin kullanıcıların çok istediği video özelliğine sahip olacağı iddia edildi.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'te Ön ve Arka Kamerayla Aynı Anda Video Çekilebilecek

Front Page Tech adlı YouTube kanalı tarafından paylaşılan bilgilere Apple, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde çiftli video kaydı özelliği sunacak. Böylelikle kullanıcılar, aynı anda ön ve arka kamerayla video kaydedebilecek.

Snapchat gibi bazı uygulamalarda zaten bulunan bu özellik, artık uygulama gerekmeden iPhone'ların varsayılan Kamera uygulamasıyla da kullanılabilecek. Apple'ın en büyük rakibi Samsung'un 2021'de piyasaya sürdüğü Galaxy S21 serisinden beri zaten sunduğu bu özellik, başta içerik üreticileri olmak üzere pek çok kullanıcının işini kolaylaştıracak.

Apple’ın iPhone 17 serisini Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak yıllardır rakip markalarda bulunan çiftli video kaydı özelliğinin nihayet iPhone’a gelmesi kadar bu özelliğin yalnızca Pro modellerle sınırlı olacak olması da dikkat çekici. Kullanıcılar arasında bu kadar temel bir işlevin neden tüm modellere sunulmadığı ise tartışma yaratmış durumda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 Pro modellerinin sahip olacağı özelliği nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.