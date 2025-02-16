iPhone SE 4 Apple'ı Paraya Boğacak!

Apple'ın merakla beklenen yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli iPhone SE 4, çok yakında resmi olarak tanıtılıp satışa sunulacak. Uzun bir aranın ardından büyük satış başarılarına ulaşan SE serisini devam ettirecek yeni cihazın şimdiden epey ilgi gördüğünü söylemek mümkün.

Sektörel kaynaklar, hazırladıkları yeni raporda Apple Intelligence ve iOS 18 özelliklerini desteklemesi, üstüne bir de uygun fiyatlı olması sayesinde iPhone SE 4'ün rekor bir ilgiyle karşılaşabileceğini öne sürüyor. Bu ilginin Apple'ın kasasına da yansıması ise işten bile değil.

Apple, iPhone SE 4 Satışlarından 11 Milyardan Fazla Gelir Elde Edebilir

ABD merkezli teknoloji devinin, pek çok kişi tarafından sevilen iPhone SE serisi çok yakında son modeliyle tekrardan sahneye çıkacak. Şirkete yakınlığı ile bilinen analistle, yeni iPhone SE 4'ün sahip olduğu özellikler ve çıkış tarihi sayesinde adeta peynir ekmek gibi satılabileceğini işaret ediyor.

Hazırlana yeni rapora göre, yeni iPhone SE 4 22 milyon gibi uçuk bir satış rakamına ulaşabilir. Yeni cihazın, halihazırda hiç de fena olmayan satış rakamlarına sahip SE serisindeki en popüler model olacağı tahmin ediliyor. Apple'ın, telefonun sahiden de belirtilen satış rakamına ulaştığı bir senaryoda 11 milyar dolardan daha fazla gelir elde edeceği belirtiliyor.

iPhone 16 modelinin neredeyse yarı fiyatına satışa çıkacak olan iPhone SE 4'ün 499 dolara yakın bir etiket değerine sahip olması bekleniyor. Can alıcı kısım ise cihazın uygun fiyatına rağmen Apple Intelligence isimli yapay zeka özelliklerini destekleyecek olması. Analistler, özellikle de bu durumdan dolayı telefonun kapış kapış gideceğine inanıyor.

Aktarılanlara göre cihaz, Apple A18 işlemcisi ve 8 GB RAM kapasitesi gibi donanım tarafında da kullanıcıları üzmeyecek özelliklere sahip olacak. Önceki SE modelinin çıkışından bu yana yıllar geçmesini de hesaba katarsak iPhone SE 4'ün teknoloji dünyasında büyük ses getireceğini söyleyebiliriz. 19 Şubat'ta düzenlenecek olan lansmanda bu iddiaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmiş olacağız.,

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