iPhone 17'nin Selfie Kamerasından İlk Detaylar Geldi!

iPhone 16'ya yönelik son dönemde ortaya çıkan pek çok söylentinin ardından bugün iPhone 17'nin selfie kamerasına yönelik ilk detaylar netlik kazanmaya başladı.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, iPhone 17'nin selfie kamerası ile ilgili ayrıntıları açıkladı ve bu kameranın mevcut nesil modellere göre büyük bir yükseltme alacağını belirtti.

iPhone 17, 24MP Selfie Kamerasına Sahip Olacak

Medium'da paylaştığı raporda analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni nesil iPhone'u 24MP sensörle donatacağını bildirdi. Bu, 12MP'lik mevcut selfie kamerasıyla kıyaslandığında önemli bir gelişme.

Ming-Chi Kuo, artan çözünürlüğün daha fazla ayrıntı yakalayan daha keskin görüntüler sunması gerektiğini de ekliyor ancak analist, Apple'ın altı elementli bir lense geçeceğini iddia ettiği için bu basit bir MP artışından ibaret de değil.

Bu, temel olarak görüntü sensörünün daha doğru görüntüler için bozulmaları düzeltmesini sağlayacak. Ayrıca selfie kamerasının düşük ışık performansında da gözle görülür gelişmeler olacak.

Kuo, Tayvanlı bir firma olan Yujingguang'ın iPhone 17 için yeni lens sistemini tedarik edeceğini belirtiyor fakat selfie kamerasının iPhone 15'teki 5P lens sisteminden yaklaşık %100 ila 120 daha pahalı olacağını da ekliyor.

Yani, iPhone 17'nin fiyatlandırmasında yeni selfie kamerasının ek maliyetinin yansıdığını görebiliriz.

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