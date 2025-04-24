Apple’dan RAM Devrimi: iPhone 17 Serisi Yüksek Performansla Geliyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın uzun bir süredir konuşulan yeni iPhone 17 serisi ile ilgili önemli sızıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak cihazların tasarımı hakkında oldukça net bilgiler veren bazı maketler gün yüzüne çıkmıştı. Şimdiyse yeni telefonların performansına dair önemli bilgiler gözler önüne serildi.

Güvenilir kaynaklar, Apple'ın yeni iPhone 17 serisi ile birlikte akıllı telefonlarının daha yüksek performans sergilemesi için yeni cihazlarının tümünde RAM artışına gidecek.

iPhone 17 Modelleri Kaç GB RAM'le Gelecek?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisiyle kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Güvenilir analistlerin paylaştığı son bilgilere göre, seride hem tasarım hem donanım tarafında dikkat çekici yenilikler yer alacak. Özellikle de yeni cihazların RAM seviyelerinde önemli bir yükseltme bekleniyor.

Hatırlarsanız Apple, iPhone 16 serisinde tüm modellerini 8 GB RAM ile birlikte piyasaya sürmüştü. Aktarılanlara göre yeni seride, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin tamamı 12 GB RAM ile gelecek.

Serinin giriş modeli olan iPhone 17 de ise henüz netleşmiş bir durum yok. Cihazın 12 GB RAM ile gelme ihtimali olsa da şirketin tedarik zincirinde yaşadığı sorunlar telefonun 8 GB'lık RAM seviyesinde kalmasına neden olabilir.

Peki Apple neden iPhone 17 serisinde yüksek RAM kullanmayı planlıyor? Analistler, cihazların bilhassa yapay zeka destekli özelliklerde ve yoğun kullanımlarda geçmişteki modellere kıyasla daha iy bir performans sunması için daha yüksek RAM seviyelerine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.