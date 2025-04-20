Tartışmalar Bitiyor mu? iPhone 17 Serisindeki Tüm Modellerin Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple’ın Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 serisiyle ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Kısa bir süre önce seride yer alacak tüm modellerin tasarımına dair en net ipuçlarını sunan yeni görseller sosyal medyada paylaşıldı.

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan görseller, iPhone 17 serisine ait olduğunu iddia ettiği dört farklı modelin kalıp görüntülerini içeriyor. Kalıplar, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air modellerinin, bugüne kadar ortaya çıkan tüm sızıntılar doğrultusunda nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor.

iPhone 17 Modelleri Farklı Tasarımlara Sahip Olacak

iPhone 17 serisine ait sızdırılan kalıplar, yeni modellerin boyutlarına ve tasarımlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Görüntüleri incelediğimizde serideki en büyük ekranın, 6,9 inç ile iPhone 17 Pro Max’e ait olduğunu, onu sırasıyla 6,6 inç ekranlı iPhone 17 Air, 6,3 inçlik iPhone 17 Pro ve 6,1 inçlik standart iPhone 17'nin takip ettiğini görüyoruz.

Öte yandan paylaşılan görsellerde özellikle Pro ve Air modellerinin arka kamera tasarımları oldukça göze çarpan farklılıklara sahip. Kamera çıkıntılarının, mevcut iPhone’lardan belirgin şekilde farklılaştığı daha önceki sızıntılarda da gündeme gelmişti; bu yeni kalıplar da söz konusu iddiaları doğrular nitelikte. Zira her model için farklı bir kamera tasarımı tercih edildiğini görmekteyiz.

Söz konusu kalıpların, Apple’ın tedarik zincirindeki teknik çizimlere dayalı olarak oluşturulduğu ve özellikle üçüncü parti kılıf ve aksesuar üreticileri tarafından kullanıldığı biliniyor. Yine de Apple’dan henüz resmi bir doğrulama gelmediğini belirtmekte fayda var. İlerleyen günlerde cihazların tasarımı hakkında daha net bilgiler edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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