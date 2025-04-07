iPhone 17 Pro, Tahmin Edilenin Dışında Bir Tasarımla Sahneye Çıkacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 17 serisi üzerindeki çalışmalarını sürdürürken, cihazlara dair söylentiler de giderek artıyor. Özellikle cihazların tasarımı hakkında gündemde pek çok farklı iddia mevcut.

Son olarak şirkete yakın kaynaklar, şimdiye dek ortaya çıkan tasarım görselleri ve iddialarının iPhone 17 Pro’nun asıl görünümünü yansıtmadığını bildiriliyor. Özellikle bir süredir konuşulan kamera modülünün telefondan daha farklı bir renkte olacağı iddiası, an itibariyle pek çok analist tarafından yalanlanıyor.

iPhone 17 Pro Çift Renkli Bir Tasarıma Sahip Olmayacak

Gelen son bilgilere göre Apple, iPhone 17 Pro’da geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddiaların aksine çift renkli bir tasarım anlayışından uzak duracak. Güvenilir kaynaklar, kamera adasının renginin, tıpkı iPhone 16 Pro’da olduğu gibi telefonun kasasıyla aynı renkte olacağını söylüyor.

Öte yandan, uzun süredir gündemde olan diğer tasarım söylentilerinin hala geçerliliğini koruduğunu söylemek mümkün. Pek çok sektör uzmanı, Apple’ın iPhone 17 serisiyle birlikte kamera çerçevesinde belirgin bir büyümeye gideceğini iddia ediyor. Paylaşılan render görsellerine bakıldığında, çerçeve tasarımlarının Google Pixel modellerinde gördüğümüz gibi telefonun arka yüzeyine yayıldığını görüyoruz.

Kamera çerçevesinin genişlemesiyle beraber sensörlerin konumlandırılması ile ilgili birçok iddia da mevcut. Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bazı söylentiler, kameraların yatay bir düzende konumlandırılacağını öne sürüyordu. Ancak son bilgiler, Apple’ın iPhone 16 Pro modellerinde kullandığı üçgen formdaki yerleşim düzenini iPhone 17 Pro’da da sürdürmeye devam edeceğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...