Apple'dan Kullanıcılara Kötü Haber: iPhone 17 Ya Çok Pahalı Olacak Ya da Geç Çıkacak

Apple'ın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisi üretim sorunlarıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili şirketin CEO'su Tim Cook'un fazlasıyla endişeli olduğu bildirilirken, tedarik zincirindeki kritik bir malzeme sıkıntısının telefonun tanıtılmasını geciktirebileceği ortaya çıktı.

iPhone 17 Serisi Tedarik Sorunlarıyla Gündemde

Apple, kuşkusuz akıllı telefon pazarının geleneklerine en bağlı şirketi. Öyle ki teknoloji devi ne zaman yeni bir iPhone tanıtacak olsa bunu Eylül ayında yapıyor. Bu nedenle bir sonraki telefonun ne zaman çıkacağı daima biliniyor. Ancak bu durum, iPhone 17 serisiyle birlikte değişebilir. Hem de tek bir malzeme yüzünden.

İddialara göre düşük termal genleşme katsayılı (low-CTE) fiberglas kumaş tedariğinde yaşanan problemler iPhone 17 serisi üretimini yavaşlatıyor. Bilmeyenler için bu malzeme, akıllı telefonlarda ısı dağılımını sağlamak ve sıcaklık değişimlerinin yarattığı stresi azaltmak için kullanılıyor.

Apple'ın bu soruna acil çözüm aradığı biliniyor. Ancak şirket yakın zamanda bu çözümü bulamazsa iPhone 17'lerin çıkış tarihi gecikebilir. Teknoloji devi bu noktada telefonu daha geç tanıtmak ya da vaktinde tanıtsa bile satışlara geç başlamak zorunda kalabilir.

Ayrıca kullanıcıları bekleyen bir diğer tehlike de fiyat artışı. Apple'ın çözümü gayet de daha pahalı olabilir. Bu da şirketin artan maliyetleri kullanıcılara yüklemesiyle sonuçlanabilir. iPhone'ların halihazırda pahalı olduğu düşünülürse bu durum pek çok kişi için üzücü olabilir.

Uzmanlar Apple hayranlarının gecikmelere ve zamlara hazırlıklık olması gerektiğinin altını çiziyor.