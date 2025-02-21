Apple'dan iPhone 17 Serisinin Wi-Fi Çipleri İle İlgili Beklenmedik Karar!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı telefon serisi iPhone 17, tanıtılmasına henüz aylar varken bile teknoloji gündemini meşgul etmeye başladı. Yeni modeller ile ilgili şimdiye kadar ortaya atılan tüm iddialar, yaklaşan serinin seleflerine göre çok daha radikal değişikler içereceği yönünde.

iPhone 17 hakkında ortaya çıkan son söylenti de bu iddiaları destekliyor. Sızıntılara göre Apple, yeni telefonlarının Wi-Fi teknolojisi için uzun bir süredir birlikte çalıştığı Qualcomm'a sırtını çevirerek MediaTek'in çiplerini kullanacak.

Apple, iPhone 17 Serisinde MediaTek'in Wi-Fi Çiplerine Güvenecek

Sektörel kaynaklardan edinilen son bilglere göre Apple, iPhone 17 serisinin bağlantı özellikleri adına radikal bir karar alarak daha önceki modellerinde kullandığı Qualcomm imzalı C1 Wi-Fi çiplerini kullanmayı bırakacak. Şirket, bu çiplerin yerine MediaTek'in 5G destekli yeni Wi-Fi bağlantı yongalarını tercih edecek.

Söylentiler, Apple'ın bu kararı aslında Qualcomm'a olan bağımlılığını bir nebze de olsa azaltmak amacıyla aldığını işaret ediyor. Zira şirketin nihai hedefi, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kendi mobil modemlerini üretmek. Firmanın geliştirdiği yeni modem teknolojisini direkt olarak ana işlemci ile birleştirmeyi istediği, bu sayede daha gelişmiş bir mobil sistem yaratmayı hedeflediği söyleniyor.

Öte yandan Apple'ın şimdilik Qualcomm'dan tam olarak vazgeçmediğini de belirtelim. Teknoloji devi, henüz birkaç gün önce tanıttığı iPhone 16e modelinde C1 çiplerini kullandığı gibi, gelecek sene piyasaya süreceği iPad modelinde de bu yongayı uygun görüyor. Hatta iPhone 18 serisi için yine Qualcomm'un üreteceği C2 isimli yeni bir çipin geliştirildiği iddiaları da mevcut.

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