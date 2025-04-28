iPhone 16e’nin Geleceği Belirsiz: Apple, Yıllık Güncellemeye Sıcak Bakmıyor

Apple, Şubat ayında tanıttığı iPhone 16e modeliyle iPhone serisine yeni bir alternatif ekledi. Daha uygun fiyatlı olan bu modelin eski iPhone SE serisinin yerini alacağı konuşuluyor.

Ancak 16e ismi, akıllarda yeni bir soru işareti yarattı. Öyle ki Apple'ın artık her yıl yeni bir 'e' modeli çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor. Gelen bilgilere göre şirket de henüz ne yapacağını bilmiyor. İşte ayrıntılar!

iPhone 17e Çıkacak mı?

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığı bilgilere göre Apple, henüz iPhone 17e konusunda kesin bir karar vermiş değil. Bu belirsizliğin temelinde ise iPhone SE serisiyle olan bağlantı yatıyor.

Bildiğiniz gibi Apple, her yıl düzenli olarak yeni bir iPhone SE modeli çıkarmıyor. SE serisinin önceki modelleri arasında birkaç yıllık aralar bulunuyor. Şimdi ise ‘e’ uzantılı iPhone’ların SE serisinin yerini alacağı düşünülüyor. Bu da Apple’ın her yıl yeni bir "e" modeli çıkarıp çıkarmama konusunda tereddüt yaşamasına neden oluyor. Sektör kaynakları ise Apple'ın iPhone 17e'yi çıkarmasını bekliyor.

Teknoloji devi, iPhone 16e'yi iPhone 16 serisinin bir varyantı gibi pazarlıyor. Böylelikle şirket, modeli tüketiciler için daha cazip göstermeye çalışıyor. Bu pazarlama stratejisi başarılı olursa seri devam edebilir.

iPhone 17e Tanıtılırsa Neler Sunar?

Beklentilere göre eğer çıkarsa iPhone 17e, A19 işlemciden güç alabilir. Bununla birlikte iPhone 16e’de bulunmayan Kamera Kontrolü butonu sunabilir. Şimdilik tek bilinenler bunlar.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17e'den beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.