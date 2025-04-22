iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Apple'ın Planı

Şubat ayının sonuna doğru piyasaya sürülen iPhone 16e henüz yaygınlaşmadan yerini alacak olan iPhone 17e için kollar sıvandı. Çinli kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonu önümüzdeki yılın Mayıs ayında piyasaya sürülecek. Yani beklediğimiz gibi önümüzde bir yıllık bir süreç var.

iPhone 17e sızıntılarının en dikkat çekici olanı deneme üretiminin kısa süre içerisinde başlayacak olması.

iPhone 17e Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından paylaşılan rapora göre Apple uygun fiyatlı "e" modellerini her yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Benzer bir strateji Google tarafından Pixel serisindeki "a" modellerinde uygulanıyor.

Şubat yerine Mayıs ayının tercih edilecek olmasında rakiplerin etkili olduğu dile getiriliyor. Xiaomi, Redmi ve Vivo gibi markalar ile aynı zaman diliminde rakip bir telefon tanıtmanın Apple'ın elini güçlendirebileceği söyleniyor.

599 dolar fiyata sahip olan iPhone 16e ülkemizde 49 bin 999 TL'ye satılıyor. 6.1 inç büyüklüğünde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunan bir Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan telefon Apple A18 işlemciden güç alıyor.

8 GB RAM'e sahip olan telefonun arka kamerası 48 Megapiksel, ön kamerası ise 12 Megapiksel çözünürlüğünde. 146.7 x 71.5 x 7.8 mm boyutlara ve 167 gram ağırlığa sahip olan iPhone 16e'nin bataryası 4005 mAh kapasiteli.