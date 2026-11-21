8000 mAh Bataryalı Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM ve IPS Ekrana Sahip
Logic Neo X1 Pro'nun özellikleri açıklandı. Peki, yüksek çözünürlüklü ekrana sahip Android tablet neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- 10,95 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS ekran üzerinde 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.
- Gücünü sekiz çekirdekli bir işlemciden alan Neo X1 Pro'da 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.
- Cihazda 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, 8.000 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteği mevcut.
Logic, Neo X1 Pro isimli yeni bir Android tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan cihazda kalem ve klavye desteği de mevcut. Android 17 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet 4G LTE teknolojisini destekliyor.
Logic Neo X1 Pro'nun Özellikleri Neler?
|Özellik
|Logic Neo X1 Pro
|Ekran
|10,95 inç IPS
|Çözünürlük
|1.920 x 1.200 piksel
|Yenileme hızı
|90Hz
|İşlemci
|Sekiz çekirdekli bir işlemci
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128 GB
|Hafıza kartı desteği
|1 TB'a kadar
|İşletim sistemi
|Android 17
|Arka kamera
|13 MP
|Ön kamera
|8 MP
|Hoparlör
|Çift hoparlör
|Batarya
|8.000 mAh
|Şarj
|18W
|Bağlantı
|4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS
|Koruma
|IP52
|Kalınlık
|7,89 mm
|Ağırlık
|520 gram
Neo X1 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?
10,95 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS ekran üzerinde 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor.
Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Bu arada IPS geniş görüş açısına sahip.
Neo X1 Pro'da Kaç GB RAM Bulunuyor?
Neo X1 Pro'da 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı, microSD kart kullanılarak 1 TB'a kadar artırılabiliyor. Bu arada tablette sekiz çekirdekli bir işlemci mevcut fakat işlemcinin ismi açıklanmadı. Bu nedenle cihazın nasıl bir performans sunduğu belli değil.
Neo X1 Pro'nun Kamera ve Bağlantı Özellikleri Neler?
Arka kamera 13 megapiksel, ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Çift hoparlör kullanan tablette 4G LTE desteği mevcut. Bu sayede tablet SIM kart üzerinden mobil internete bağlanılabiliyor. Çift bant Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve GPS de cihazın diğer bağlantı özellikleri arasında yer alıyor.
Neo X1 Pro'nun Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Ne Kadar?
Neo X1 Pro, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. USB Type-C bağlantısı üzerinden 18W şarj desteği sunuluyor. 7,89 mm kalınlığında ve 520 gram ağırlığında olan cihaz ayrıca IP52 sertifikasına sahip. Bu sertifika, belirli seviyede toz koruması ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor.
Logic Neo X1 Pro Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de Logic'in tablet modelleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Logic Neo X1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Logic Neo X1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Editörün Yorumu
Logic Neo X1 Pro'nun batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü suancağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca 10,95 inç büyüklüğündeki ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim.