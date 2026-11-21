Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Tuxedo, InfinityBook Pro 15 Gen 11'i tanıttı. 16 GB RAM'e sahip laptopta AMD tarafından geliştirilen güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11'in Özellikleri Neler?

Özellik InfinityBook Pro 15 Gen 11 İşlemci AMD Ryzen AI 9 HX 470 Çekirdek sayısı 12 Grafik birimi AMD Radeon 890M Ekran 15,3 inç IPS Çözünürlük 2560 x 1600 piksel Yenileme hızı 300Hz Parlaklık 500 nit Kontrast 1.000:1 Renk kapsamı Yüzde 100 DCI-RGB RAM 16 GB RAM yuvası 2 adet Depolama 500 GB SSD yuvası 2 adet PCIe 4.0 M.2 Batarya 99 Wh Ön kamera 2 MP, yüz tanıma Bağlantılar USB-A, USB-C, Gigabit Ethernet, SD kart okuyucu, 3,5 mm ses Güvenlik TPM 2.0, Secure Boot Boyutlar 34,2 x 23,8 x 2 cm Ağırlık Yaklaşık 1,75 kg Soğutma Çift fan

InfinityBook Pro 15 Gen 11'de Hangi İşlemci Var?

Tuxedo'nun yeni bilgisayarında Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisi bulunuyor. AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5c olmak üzere toplamda 12 adet çekirdek içeriyor. Zen 5 çekirdekleri 5.2 GHz, Zen 5c çekirdekleri ise 3.3GHz hıza kadar çıkabiliyor.

300Hz Ekran Hangi Özellikleri Sunuyor?

InfinityBook Pro 15 Gen 11, 15,3 inç IPS panel kullanıyor. 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunan ekranın yenileme hızı 300Hz seviyesine ulaşıyor. Bu değer, ekranın saniyede 300 kez görüntüyü yenileyebildiğini gösteriyor. Özellikle yüksek kare hızlarında çalışan oyunlarda daha akıcı görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Panelin renk kapsamı DCI-RGB renk alanının yüzde 100'ü olarak açıklanıyor. Maksimum parlaklık 500 nit, kontrast oranı ise 1.000:1 seviyesinde.

InfinityBook Pro 15 Gen 11'de Kaç GB RAM Var?

Dizüstü bilgisayarda 16 GB RAM ve 500 GB depolama alanı bulunuyor. Bilgisayarda iki DDR5-5600 RAM yuvası bulunuyor. Toplam RAM kapasitesi 128 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Depolama için ayrılan iki PCIe 4.0 M.2 yuvası ise toplam 8 TB SSD desteği sunuyor.

Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11'in Fiyatı Ne Kadar?

Yaklaşık 1,75 kilogram ağırlığında olan InfinityBook Pro 15 Gen 11'in 16 GB RAM ve 500 GB SSD depolama alanına sahip sürümü 1.504 euro fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kur ile birlikte 83 bin 365 TL'ye denk geliyor.

Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11 Türkiye'de Satılacak mı?

Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Tuxedo'nun bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Tuxedo InfinityBook Pro 15 Gen 11'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda InfinityBook Pro 15 Gen 11'in işlemciden ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada 128 GB RAM desteği ve iki SSD yuvası sayesinde bilgisayarın RAM ve depolama kapasiteleri kolayca artırılabilecek.